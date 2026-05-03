Arne Slot, visiblement agacé, a laissé éclater sa colère après le but controversé de Manchester United

Après la défaite 3-2 contre Manchester United, l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a exprimé sa vive désapprobation concernant l’arbitrage, et plus particulièrement la validation du but du 2-0 inscrit par Benjamin Sesko. Le technicien néerlandais observe qu’un certain nombre de décisions de la VAR semblent cette saison jouer en défaveur de son équipe.

Sur le deuxième but de l’après-midi, l’attaquant slovène de United semble avoir légèrement touché le ballon de la main, ce qui a contraint l’assistance vidéo à prendre plusieurs minutes pour valider la validité de la réalisation.

Après consultation, la vidéo n’a pas permis de conclure avec certitude qu’il y avait eu main, et l’arbitre a donc validé le but. L’ancien coach d’AZ et de Feyenoord conteste fermement cette interprétation.

« Je pense qu’il y a eu contact. Car si vous vous y connaissez un tant soit peu en sports de balle, vous savez que lorsqu’un ballon change de trajectoire, il doit y avoir eu un contact », commence Slot. « S’il s’agissait d’un léger contact, alors nous devrions discuter, dans le football, pour savoir si cela suffit pour refuser un but », poursuit-il.

« Mais la règle est claire : s’il y a eu contact, le but aurait dû être refusé », tranche Slot, visiblement agacé, refusant de cantonner le débat à cette seule rencontre.

« Cette saison, personne ne sera surpris de constater que, dès que le VAR intervient ou qu’une situation est susceptible d’être interprétée de deux façons, la décision nous est toujours défavorable. Cela se répète sans cesse », conclut-il avant d’illustrer son propos.

« Je me souviens du match à domicile contre le Paris Saint-Germain, lorsqu'un penalty a été sifflé pour un léger contact sur Mac Allister, mais bien sûr, le VAR est intervenu et a déclaré : non, non, non, ce n'est pas un penalty. Une semaine plus tard, j'ai vu le Paris Saint-Germain affronter le Bayern Munich et, pour exactement le même léger contact, ils ont obtenu un penalty », explique Slot, qui fait également son autocritique.

« Nous n’avons pas marqué le deuxième but à cause d’une main ; nous l’avons concédé parce que nous avons perdu le ballon dans une zone dangereuse puis cédé sur quelques duels décisifs », conclut le Néerlandais.