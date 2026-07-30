Arne Slot tranche sur sa succession à Jaïssle à Al Ahli d'Arabie saoudite

Le Néerlandais Arne Slot, ancien entraîneur de Liverpool, a tranché sur son avenir concernant une éventuelle prise en main d'Al-Ahli Saudi lors de la prochaine période, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de l'entraînement d'Al-Ahli, ce jeudi, afin de prendre en main Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Selon des rapports de presse, le club saoudien place Slot en tête de sa liste de priorités pour succéder à Jaissle la saison prochaine, aux côtés de quelques autres noms, à l'image du Portugais Vitor Pereira.

Toutefois, le journaliste italien Fabrizio Romano a assuré que Slot ne songe pas à diriger Al-Ahli lors de la prochaine période, et qu'il en va de même pour les sélections nationales qui l'ont contacté depuis son départ de Liverpool.

Romano a précisé, dans un message publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que l'entraîneur néerlandais souhaite revenir dans l'un des grands championnats européens lors de la prochaine période, et qu'il attend l'opportunité qui lui conviendra.

Slot a quitté l'entraînement de Liverpool à l'issue de la saison dernière, après deux saisons passées à la tête de la direction technique de l'équipe, dont la première l'a vu remporter le titre de Premier League après cinq ans d'absence.

Rappelons que Jaissle a passé trois saisons avec Al-Ahli, depuis sa nomination en remplacement du Sud-Africain Pitso Mosimane en 2023, période durant laquelle il a réussi à mener l'équipe au sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises, ainsi qu'à la Supercoupe d'Arabie saoudite après neuf ans d'absence.