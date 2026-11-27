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Arne Slot ne tarit pas d'éloges sur Anis Hadj Moussa. L'ancien entraîneur de Feyenoord l'a confié à ESPN : les bonnes performances de l'ailier algérien ne le surprennent pas.

À l'été 2025, Slot a joué un rôle déterminant dans le recrutement de Hadj Moussa. Il a dû convaincre la cellule de recrutement et Dennis te Kloese, alors directeur technique, de le faire venir.

« Pour la cellule de recrutement, c'était hors de question », explique Slot. « Je pouvais comprendre ses raisons, car il était très vulnérable sans le ballon. Il gérait mal les transitions. »

« Je voyais aussi ce que les recruteurs voyaient, mais il faut savoir regarder au-delà », poursuit-il. « Heureusement, mon avis comptait aussi à Feyenoord. »

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« Heureusement, nous avons été les premiers à nous positionner à l'époque, car nous avons appris plus tard que l'Ajax s'intéressait aussi à Hadj Moussa », conclut l'entraîneur, aujourd'hui sans club.

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Slot avait déjà repéré les qualités de Hadj Moussa il y a un an et demi, mais un aspect le surprend tout de même. « Je ne suis pas surpris qu'il soit devenu une révélation, mais je le suis de voir qu'il peut faire la différence deux fois par semaine, pendant 90 minutes, en Eredivisie et en Ligue des champions. »

Slot a finalement quitté Feyenoord ce même été, peu après l'arrivée de Hadj Moussa à Rotterdam. L'Algérien n'a donc disputé aucun match sous les ordres de l'entraîneur à succès.

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Cette saison, Hadj Moussa a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en seize matches sous les ordres de Giovanni van Bronckhorst.

Dimanche prochain, Hadj Moussa et Feyenoord affronteront leur grand rival, l'Ajax. Le coup d'envoi du Klassieker sera donné à 14 h 30 à De Kuip.