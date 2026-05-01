Arne Slot refuse de citer le nom d’un joueur du Feyenoord lors de la conférence de presse à Liverpool

Interrogé vendredi en conférence de presse, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a refusé de commenter les rumeurs de plus en plus persistantes évoquant un possible rapprochement avec son ancien adjoint Etiënne Reijnen, actuellement au Feyenoord.

Sans citer de nom, il a confirmé que les Reds cherchaient bien un successeur à Aaron Briggs, récemment parti. « Nous savons tous qu’un membre de notre staff nous a quittés ; il est donc logique que nous regardions autour de nous. Nous restons à l’affût », a-t-il expliqué.

En Angleterre, la presse considère désormais acquis le départ du Néerlandais de 39 ans vers Anfield, une information également révélée mercredi soir par Valentijn Driessen sur le plateau de Vandaag Inside.

Plusieurs Néerlandais figurent déjà dans l’effectif des Reds, tels que Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong et Cody Gakpo.

Les deux hommes partagent d’ailleurs un passé commun : ils ont évolué ensemble au PEC Zwolle puis collaboré au SC Cambuur, lorsque Slot était entraîneur adjoint.

Slot l’avait déjà fait venir au Feyenoord en novembre 2023. Initialement, le natif de Zwolle devait même le suivre à Liverpool dès la saison dernière, mais des problèmes de permis de travail avaient bloqué l’opération.

Spécialiste des coups de pied arrêtés, Briggs avait quitté Liverpool de manière inattendue fin décembre, peu après quelques remarques critiques de Slot et Van Dijk sur ce secteur de jeu.