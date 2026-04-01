Arne Slot reçoit une excellente nouvelle à Liverpool : « C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde ! »

Alexander Isak a repris l'entraînement collectif avec Liverpool, comme l'a confirmé Arne Slot aux médias du club. Le Suédois de 26 ans s'était fracturé le péroné en décembre, mais un retour sur les terrains se profile désormais.

Isak, la recrue estivale très coûteuse de Liverpool, a manqué pas moins de 21 matches officiels en raison de sa fracture du péroné. L'attaquant s'était blessé lors du match contre Tottenham Hotspur.

En tant que remplaçant, il avait donné l'avantage à Liverpool face à cette équipe désormais en lutte contre la relégation, mais peu après, il s'est fracturé le péroné suite à un tacle violent de Micky van de Ven.

« Il s'entraînera pour la première fois avec le groupe demain », a déclaré Slot mercredi. « Je pense qu'il est très bien dans sa peau, notamment parce que la Suède s'est qualifiée hier (mardi, ndlr) pour la Coupe du monde. »

Les Suédois ont battu la Pologne 3-2 lors d’un duel direct, grâce à un but tardif de Viktor Gyökeres, coéquipier d’Isak en attaque, en sélection nationale et en championnat.

Il y a donc d’autres bonnes nouvelles pour Isak. « Quand on a travaillé aussi dur pendant trois ou quatre mois et qu’on peut enfin revenir à l’entraînement, c’est très agréable pour tout le monde », a déclaré Slot. « Bien sûr, ce n’est que sa première séance d’entraînement depuis quatre mois, mais c’est vraiment bien de le retrouver. »

« Nous savons tous qui nous avons recruté : un attaquant incroyable. Cela va énormément nous aider de l'avoir à nouveau parmi nous pour les deux derniers mois », conclut Slot.

Jeremie Frimpong

Slot a également donné mercredi des nouvelles de Jeremie Frimpong. Le Néerlandais a dû être remplacé sur blessure mardi contre l’Équateur (1-1) après un peu plus d’un quart d’heure de jeu. « Le médecin de l’équipe nationale néerlandaise nous a dit qu’ils l’avaient remplacé par mesure de précaution. Mais il va passer un scanner pour voir si c’est bien le cas. »