Vendredi, en conférence de presse, Arne Slot a réagi pour la première fois aux propos surprenants tenus par Mohamed Salah la semaine dernière. Dans un message publié sur Instagram, l’attaquant égyptien, qui s’apprête à quitter le club, a exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle de Liverpool, désormais cinquième de la Premier League.

« J’ai vu ce club passer du scepticisme à la foi, puis finalement au titre », a écrit l’ailier droit de 33 ans. « Cela a demandé un travail acharné et j’ai toujours tout donné pour aider Liverpool à y parvenir. Rien ne me rend plus fier que cela. »

« Je veux revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent. Liverpool doit être une équipe qui gagne des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. » Un message sans équivoque adressé à Slot : « Il n’y a pas de place pour la négociation. Quiconque rejoint Liverpool doit s’y conformer. »

Les propos du technicien néerlandais ont fait couler beaucoup d’encre outre-Manche, mais il a attendu près d’une semaine pour répondre. « Notre équipe a remporté le titre la saison dernière et nous voulons nous battre pour le reconquérir l’an prochain. C’est ma vision. Mo et moi partageons la même ambition : offrir le maximum de succès au club. »

« On dit que Salah veut un football “heavy metal” et que ce n’est pas mon style. Mais mon style, qui satisfaisait Mo, nous a permis de remporter le titre l’an dernier. Nous voulons tous deux le meilleur pour Liverpool », ajoute Slot lors de sa conférence de presse avant d’affronter Brentford dimanche.

Pour l’instant, Slot se concentre avant tout sur la dernière sortie de la saison et martèle : « Peu importe ce que je pense des propos de Mo. L’essentiel est de se qualifier pour la Ligue des champions, et je prépare Mo ainsi que le reste du groupe pour cet objectif. »

« Je dois maintenant faire évoluer l'équipe vers un style de jeu efficace qui me plaît et que les supporters apprécieront également. Car je ne suis pas satisfait d'une grande partie de ce que nous avons montré cette saison », a déclaré Slot, d'un ton critique.