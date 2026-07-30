Arne Slot fait partie des principaux candidats pour devenir le nouvel entraîneur d’Al-Ahli, selon Ben Jacobs. Le journaliste britannique sait désormais aussi comment Slot lui-même envisage cette possibilité.

Jeudi, il est apparu qu’Eddie Howe avait quitté ses fonctions de manager de Newcastle United avant même le début de la nouvelle saison, après une série de résultats décevants durant la préparation. Cela pourrait provoquer un véritable jeu de chaises musicales sur les bancs.

Matthias Jaissle est en effet quasiment assuré de lui succéder. L’Allemand de 38 ans va signer son contrat à Newcastle à court terme, ce qui libérera son poste d’entraîneur principal d’Al-Ahli, en Arabie saoudite.

Slot fait rêver, mais son arrivée semble déjà irréaliste. Selon Jacobs, le Néerlandais de 47 ans n’est absolument pas ouvert à un défi au Moyen-Orient. « Il veut rester actif en Europe », assure-t-on.

Slot n’indique donc pas spécifiquement vouloir rejoindre la fédération néerlandaise, où il est en lice pour devenir sélectionneur des Pays-Bas. À l’heure actuelle, les deux parties seraient en discussions.

L’ancien entraîneur, entre autres, de Feyenoord et de Liverpool souhaite signer à Zeist jusqu’à l’Euro 2028 inclus, mais la fédération néerlandaise aimerait qu’il reste jusqu’à la Coupe du monde 2030 incluse.

Slot avait déjà auparavant repoussé une offre de Fulham, où Álvaro Arbeloa est désormais aux commandes. L’AC Milan avait également manifesté son intérêt pour le Néerlandais, mais semblait d’emblée sans réelle chance.