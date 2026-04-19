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Lars Capiau

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Arne Slot est confronté à un énorme problème à Liverpool : pour la énième fois, un joueur a dû quitter la pelouse sur une civière

Everton vs Liverpool
Everton
Liverpool
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A. Slot
G. Mamardashvili

Nouveau coup dur pour Arne Slot et Liverpool. Lors du derby du Merseyside, rencontre toujours très tendue entre Liverpool et Everton, Giorgi Mamardashvili a dû être évacué sur civière.

Peu après la mi-temps, Kiernan Dewsbury-Hall a adressé un centre au ras du sol, et l’attaquant d’Everton Beto a glissé pour reprendre le ballon. Le Portugais a permis aux siens d’égaliser légitimement (1-1), mais son action a également blessé le gardien des Reds.

Les soigneurs sont immédiatement intervenus avec une civière et le Géorgien, le visage crispé de douleur, a été évacué.

Le Géorgien n’est pourtant pas le premier choix des Reds, mais son concurrent Alisson Becker est également à l’infirmerie. Arne Slot se retrouve donc confronté à un véritable casse-tête : il doit aligner son troisième gardien.

Ce troisième gardien, Freddie Woodman, n’a disputé qu’un seul match avec Liverpool depuis son arrivée l’été dernier : une défaite 3-0 en Coupe contre Crystal Palace.

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Un nouveau coup dur pour Slot et Liverpool, qui ont déjà vu Hugo Ekitiké évacué sur civière ; le Français souffre d’une rupture du tendon d’Achille et sera absent plusieurs mois.

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