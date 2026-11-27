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Arne Slot ne tarit pas d’éloges sur Anis Hadj Moussa, a confié l’ancien entraîneur de Feyenoord à ESPN. Il n’est pas surpris par les performances de l’ailier algérien.

À l’été 2025, Slot a joué un rôle décisif dans le recrutement de Hadj Moussa. Il a dû convaincre la cellule de recrutement et le directeur technique de l’époque, Dennis te Kloese, de le faire venir.

« Pour la cellule de recrutement, c’était hors de question », commence Slot. « Je pouvais comprendre ses raisons, car il était très vulnérable sans ballon. Il gérait mal les transitions. »

« J’ai vu les mêmes choses que la cellule de recrutement, mais il faut savoir regarder au-delà », poursuit-il. « Heureusement, mon avis comptait quand même à Feyenoord. »

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« Heureusement, nous avons été les premiers à l’époque, car nous avons appris par la suite que l’Ajax s’intéressait aussi à Hadj Moussa », conclut l’entraîneur, aujourd’hui sans club.

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Slot avait déjà repéré les qualités de Hadj Moussa il y a un an et demi, mais un aspect le surprend tout de même. « Je ne suis pas surpris qu’il soit devenu une sensation, mais je le suis de voir qu’il peut faire la différence pendant 90 minutes, deux fois par semaine, en Eredivisie et en Ligue des champions. »

Slot est finalement parti ce même été, peu après l’arrivée de Hadj Moussa à Rotterdam. L’Algérien n’a donc disputé aucun match sous les ordres de l’entraîneur à succès.

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Cette saison, Hadj Moussa a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en seize rencontres sous Giovanni van Bronckhorst.

Dimanche prochain, Hadj Moussa affrontera avec Feyenoord son grand rival, l’Ajax. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 14 h 30 au stade De Kuip.