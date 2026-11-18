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Arminia Bielefeld - Magdebourg : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 12 20 nov. 2026 - 12:30 SchuecoArena

À la SchücoArena de Bielefeld, l’Arminia Bielefeld reçoit le 1. FC Magdebourg pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux clubs figurent dans le premier tiers du classement et se disputent des points importants dans la course à la montée.

L’Arminia, entraînée par Oliver Kirch, affiche une belle forme ces derniers temps. L’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, dont une victoire remarquable sur le terrain du Holstein Kiel.

Magdebourg se rend à Bielefeld avec son entraîneur Petrik Sander et a lui aussi fait le plein de confiance. Sa récente victoire 4-1 contre St. Pauli souligne sa force offensive.

La situation au classement donne encore plus d’importance à cette rencontre. Magdebourg occupe la quatrième place, Bielefeld la sixième : un duel direct entre deux candidats à la montée.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion, l’heure du coup d’envoi et les compositions d’équipe.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à l’Arminia Bielefeld et à Magdebourg ?

L’Arminia Bielefeld aborde cette rencontre avec un bilan de quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son dernier succès, 2-1, a été obtenu sur le terrain du Holstein Kiel. Auparavant, l’équipe s’était imposée 3-1 contre Braunschweig. Seul le match à domicile contre le Hertha BSC s’est soldé par une défaite, 0-1.

Magdebourg compte récemment trois victoires, un nul et une défaite en championnat. Sa dernière sortie en championnat s’est conclue par une victoire 4-1 sur le terrain de St. Pauli. Le succès 6-1 contre le Karlsruher SC lors du match précédent était également impressionnant. Le nul contre Darmstadt (1-1) et la défaite contre le Dynamo Dresde (0-2) montrent que les Saxons ne font pas toujours preuve de régularité.

Arminia Bielefeld - Magdebourg : compositions d’équipe

Arminia Bielefeld - Magdebourg : forme des équipes

Arminia Bielefeld - Magdebourg : bilan des confrontations directes

Arminia Bielefeld - Magdebourg : les classements