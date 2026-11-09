Comment regarder Arménie-Chypre avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 12 nov. 2026 - 12:00 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

L’Arménie reçoit Chypre au stade républicain Vazgen Sargsyan, à Erevan, pour un match de Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA qui compte beaucoup pour les deux équipes au classement du groupe.

L’Arménie de Yegishe Melikyan aborde cette rencontre sous pression après une série de résultats difficiles. Elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, et ses défaites contre Chypre et le Monténégro ont sérieusement compromis sa campagne dans le groupe 2.

Chypre, dirigée par Apostolos Mantzios, aborde ce match dans une dynamique tout autre. Elle a battu l’Arménie 2-0 lors du match aller, plus tôt en octobre, avant de s’imposer face à la Lettonie. Elle arrive donc à ce stade de la compétition sur une belle lancée.

L’Arménie cherchera à prendre sa revanche à domicile. Son seul match à domicile ces dernières semaines s’est soldé par un nul vierge contre le Monténégro. Melikyan attendra donc davantage de son équipe devant ses supporters.

Pour Chypre, un résultat positif consoliderait sa position dans le groupe et lui permettrait de rester sur la bonne voie dans la course à la promotion. Elle a montré qu’elle savait obtenir des résultats dans des matches difficiles, et ses récentes performances défensives donnent à Mantzios des raisons d’être confiant.

Les deux équipes connaissent l’enjeu dans le groupe 2 : cette rencontre aura des conséquences directes sur le classement final. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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