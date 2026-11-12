Comment regarder Arménie - Chypre avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 12 nov. 2026 - 12:00 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

L’Arménie reçoit Chypre au stade républicain Vazgen Sargsyan, à Erevan, pour un match de Ligue des nations C de l’UEFA qui compte beaucoup pour les deux équipes au classement du groupe.

L’Arménie de Yegishe Melikyan aborde cette rencontre sous pression après une série de résultats difficiles. Elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, et ses défaites contre Chypre et le Monténégro ont considérablement compromis son parcours dans le groupe 2.

Chypre, dirigée par Apostolos Mantzios, arrive dans une forme tout autre. Elle a battu l’Arménie 2-0 lors du match aller, plus tôt en octobre, avant de s’imposer face à la Lettonie. Elle aborde donc cette phase de la compétition sur une bonne dynamique.

L’Arménie voudra prendre sa revanche à domicile. Ces dernières semaines, jouer chez elle ne lui a valu qu’un nul sans but contre le Monténégro. Melikyan attendra donc davantage de son équipe devant ses supporters.

Pour Chypre, un résultat positif consoliderait sa place dans le groupe et lui permettrait de rester pleinement en course pour la promotion. Elle a montré qu’elle savait obtenir des résultats à l’arraché, et sa solidité défensive récente donne à Mantzios des raisons d’être confiant.

Les deux équipes connaissent l’enjeu dans le groupe 2 : cette rencontre aura des conséquences directes sur le classement final. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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