Arjen Robben s’est dit enthousiaste à propos de deux joueurs du Bayern Munich, selon ses propos tenus lors d’un entretien avec les médias du club. L’ancien ailier droit légendaire établit même un parallèle avec l’un d’eux en particulier.

Lors du match aller contre le Real Madrid (1-2), un joueur s'est particulièrement distingué. « Tout le monde a bien sûr fait l'éloge de Manu (Manuel Neuer, ndlr). Pour moi, il a toujours été le meilleur gardien du monde », estime Robben. L'ancien footballeur est impressionné par son ancien coéquipier. « Il a maintenant quarante ans et montre à nouveau son incroyable classe, mais cela ne m'a pas du tout surpris. »

Depuis cet été, Michael Olise occupe le couloir droit du Bayern. Le Français récolte donc les éloges d’un spécialiste du poste. « Il a très bien joué. C’est aussi ma position », constate Robben.

« Il a joué avec énergie et créativité, et a montré qu’il était très habile techniquement avec le ballon. » Olise réalise souvent le geste caractéristique associé au Néerlandais.

« Je perçois des similitudes, mais il faut toujours se méfier des comparaisons. Je n'en suis pas très friand, car chaque joueur possède son propre style », reconnaît Robben, qui établit néanmoins un parallèle.

« Il y a bien sûr des points communs, mais au final c’est un joueur différent. Il est tout simplement formidable et j’apprécie de le voir jouer », conclut l’international néerlandais aux 96 sélections.

Mercredi soir, l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany disputera le match retour à l’Allianz Arena. Pour Robben, le Bayern est clairement favori. « Ils sont solides et tout se passe parfaitement bien en ce moment. Mais c’est du football, donc tout peut arriver. Si le Bayern reste concentré pendant les 95 minutes, il n’y a qu’une seule équipe qui va gagner, à mon avis », conclut Robben.