Arjen Robben a poussé vigoureusement Wilfred Genee sur un terrain amateur, lui lançant : « Ne t’en mêle pas ! »

Arjen Robben a bousculé Wilfred Genee dimanche. L’ancien international néerlandais n’a pas apprécié que Genee s’immisce dans une discussion avec un arbitre.

L’actuel entraîneur de l’équipe U14 du FC Groningen a ainsi bousculé l’animateur alors que celui-ci tentait de s’interposer lors d’une discussion avec l’arbitre. Dimanche, le FC Groningen U14 affrontait le Viktoria U14, club où évolue le fils de Genee.

Viktoria, leader du championnat, l’a emporté 1-0, tandis que le FC Groningen occupe la deuxième place. À l’issue de la rencontre, alors que Robben échangeait avec l’arbitre, Genee s’est approché.









L’ancien international pousse alors le présentateur de Vandaag Inside en lui lançant : « Ne t’en mêle pas. » Genee se cramponne à la balustrade et ne peut pas reculer.



