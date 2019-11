Argentine-Uruguay - Edinson Cavani admet "des frictions"

Au sortir du match nul entre l'Argentine et l'Uruguay, Edinson Cavani est revenu en surface sur son accrochage avec Lionel Messi.

Cela devient une habitude. Et elle ne surprend plus grand monde. D'ordinaire si placide, Lionel Messi montre, à chaque rassemblement de l' , sa face la plus sombre. Avant son retrait temporaire, on l'avait par exemple quitté passablement énervé, lançant des soupçons de corruption comme une bouteille à la mer après l'arbitrage de la demi-finale de la Copa America contre le , perdue par l'Albiceleste (0-2) le 7 juillet.

"Ce fût un match à frictions, par moments, avec des coups"

Et le nouveau choc sud-américain contre l' (2-2), ce lundi soir, l'a encore attesté. En fin de match, le numéro 10 du Barça a vraisemblablement eu une vive altercation avec l'attaquant Edinson Cavani dans le tunnel du stade Bloomfield de Tel-Aviv. Les deux hommes auraient même failli en venir aux mains avant que Luis Suarez - proche des deux - ne les sépare et évite que cette altercation ne prenne des dimensions plus regrettables.

Au sortir de la rencontre, l'attaquant du est justement revenu très brièvement sur celle-ci en zone mixte. "Ce fût un match à frictions, par moments, avec des coups. Ce sont des choses du football sud-américain. Je pense que les deux équipes ont fait de belles choses. Nous repartons avec de bonnes sensations parce que nous avons pu jouer un bon football. Après, ç’a été un clasico, on sait ce que c’est", a déclaré El Matador, pas du genre à rajouter de l'huile sur le feu.