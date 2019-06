Argentine - "Triste", Leo Messi veut "relever la tête" après la défaite

Attristé par une défaite inaugurale inattendue, Leo Messi s'est exprimé après avoir chuté face à la Colombie en Copa America.

Leo Messi s'est dit "triste" après la défaite de l' lors de ses débuts en Copa América contre la . Une défaite complètement inattendue alors que l'Argentine n'a plus perdu son match inaugural en Copa America depuis 40 ans.

Le résumé du match

"Cela va nous prendre un certain temps pour assimiler cette défaite et l'accepter", a déclaré Messi, analysant ce revers 2-0 contre la Colombie lors de la première journée du groupe B, complété par le et le .

"Nous devons tirer le meilleur parti des erreurs commises", a ajouté le joueur du Barça au terme du match joué au stade Arena Fonte Nova, dans la ville de Salvador, située dans le nord-est du .

L'article continue ci-dessous

La star de Barcelone a déploré que les deux buts de l'équipe colombienne, à la 70 et 86 minute, se soient produits à des moments où, à son avis, l'Argentine jouait mieux que son adversaire :

"Nous devons penser à nous relever rapidement, il y a encore beaucoup de chances de se qualifier", a-t-il déclaré. Pour Messi, l’équipe dirigée par Lionel Scaloni doit "relever la tête et aller de l’avant".

À noter qu'il s'agit du premier succès des Colombiens face aux Argentins en Copa America depuis 20 ans. Les joueurs de Lionel Scaloni retrouveront le Paraguay à Belo Horizonte mercredi, pour la deuxième journée du groupe B.