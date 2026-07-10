Argentine - Suisse : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Argentine - Suisse : détails du match

Coupe du monde - Quarts de finale Kansas City Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Argentine – Suisse sera donné le 12 juillet 2026 à 01h00 GMT (21h00 EST, 11 juillet).

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Les champions en titre visent une place en demi-finale face à une équipe suisse tenace

Un récit captivant, digne d’un duel David contre Goliath, s’invite en quarts de finale : l’Argentine, championne du monde en titre, défie une Suisse disciplinée au Kansas City Stadium. Sous la houlette de Lionel Scaloni, une Albiceleste expérimentée démontre une ténacité remarquable, puisant dans ses réserves techniques et mentales pour mener une défense du titre spectaculaire et implacable.

Sur leur route se dresse une équipe suisse très pragmatique, dirigée par Murat Yakin. Les Suisses arrivent dans le Missouri invaincus et sans avoir jamais été menés au score tout au long de leur parcours en Coupe du monde, qualifications comprises. Si l’Argentine porte le poids immense des attentes pour conserver sa gloire mondiale, le principe de l’élimination directe des quarts de finale offre à la Suisse l’occasion de créer l’exploit et de décrocher sa toute première qualification en demi-finale.

Comment l’Albiceleste et les Rossocrociati en sont arrivés là

Dominateurs du groupe J avec un sans-faute (neuf points), les hommes de Scaloni ont ensuite frôlé l’élimination à deux reprises. Lors d’un huitième de finale haletant face à l’Égypte, l’Albiceleste était menée 2-0 à onze minutes de la fin avant d’orchestrer une remontada à couper le souffle. Les réalisations de Cristian Romero, d’un Lionel Messi redevenu décisif, puis la tête d’Enzo Fernández en prolongation ont offert une victoire légendaire 3-2, portant à 11 leur série d’invincibilité en Coupe du monde depuis 2022.

La Suisse a bâti son succès sur une solidité défensive à toute épreuve et une résilience de tous les instants. Après avoir terminé en tête du groupe B devant le Canada, coorganisateur de la compétition, les hommes de Yakin ont d’abord signé une victoire professionnelle 2-0 face à l’Algérie en seizièmes de finale, puis livré une leçon de maîtrise de l’espace contre la Colombie en huitièmes, neutralisant les géants sud-américains pendant 120 minutes avant de faire preuve d’un sang-froid à toute épreuve lors d’une séance de tirs au but dramatique.

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Les incertitudes médicales et les options tactiques dans l’entrejeu guideront les choix des sélectionneurs.

La préparation tactique de ce choc intercontinental est largement conditionnée par un problème majeur d’effectif chez les Européens. La jeune pépite suisse Johan Manzambi, auteur de trois buts dans le tournoi, est à la lutte contre le temps pour soigner une blessure au genou qui l’a privé des huitièmes de finale. Ardon Jashari, prêté par l’AC Milan, est prêt à le suppléer et à former, avec Remo Freuler et le capitaine Granit Xhaka, un milieu de terrain ultra-expérimenté et orienté vers la défense. Michel Aebischer et Luca Jaquez restent à l’infirmerie et s’entraînent individuellement.

L’Argentine, elle, arrive en quarts avec un groupe de 26 joueurs parfaitement remis et en pleine forme. Scaloni savoure un luxueux dilemme offensif : aligner le dynamisme de Julián Álvarez ou la puissance de Lautaro Martínez aux côtés de son légendaire capitaine. Derrière, la lutte fait rage à gauche, où le vétéran Nicolás Tagliafico bouscule Facundo Medina pour protéger la charnière centrale.

La surcharge axiale face à des blocs médians disciplinés : l’enjeu décisif

À Kansas City, le match se jouera principalement au milieu de terrain. L’Argentine mise sur un contrôle positionnel absolu et des rotations fluides dans les demi-espaces. Alexis Mac Allister et Rodrigo De Paul auront pour mission de constamment orienter les lignes de passe afin d’alimenter Lionel Messi. Âgé de 39 ans et en tête du classement des buteurs avec huit réalisations, le maestro évolue comme meneur de jeu en retrait capable de déjouer les blocs défensifs les plus organisés grâce à une technique unique.

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La Suisse répondra par un verrouillage structurel et des contres verticaux rapides. Conscients de la tendance argentine à exposer sa défense lors de longues phases offensives, Xhaka et Freuler installeront un bloc compact bas-médian pour couper les lignes de passe centrales. Dès que la balle sera récupérée, les Suisses chercheront à déborder sur les ailes, exploitant la vitesse de Dan Ndoye et Ruben Vargas pour punir les montées des latéraux argentins et servir Breel Embolo.

Des structures bien rodées mises à rude épreuve

L’Argentine devra faire preuve d’une patience à toute épreuve face à un bloc défensif suisse rigide, toujours inviolé en phase à élimination directe et capable de gérer le rythme du tournoi.

La Suisse doit contenir une attaque argentine historiquement prolifique, qui a inscrit au moins deux buts lors de ses 11 dernières sorties en Coupe du monde. Son succès reposera sur sa capacité à étouffer Messi dès l’entrée de la surface.

Composition probable de l’Argentine face à la Suisse

E. Martínez ; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico ; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister ; Messi, L. Martínez

Composition probable de la Suisse face à l’Argentine

Kobel ; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Jashari, Xhaka, Freuler ; Ndoye, Embolo, Vargas

Faits et chiffres : Argentine - Suisse

La Suisse n’a jamais battu l’Argentine dans aucune compétition officielle. L’Argentine a dominé les confrontations passées avec un bilan de 15-3.

La Suisse dispute son premier quart de finale de Coupe du monde depuis 1954, année où elle était pays hôte.

Lionel Messi caracole en tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 avec huit réalisations et reste l’unique buteur de l’Albiceleste lors de ses six dernières sorties officielles.

La Suisse s’est qualifiée pour les quarts de finale après deux matchs sans encaisser de but, éliminant la Colombie aux tirs au but (4-3) suite à un match nul 0-0 en huitièmes.

L’Argentine a de son côté arraché sa qualification après avoir été menée 2-0 par l’Égypte, inscrivant trois buts après la 78e minute pour l’emporter 3-2.

Effectif de 26 joueurs de l'Argentine

Gardiens : Juan Musso (Atlético Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Défenseurs : Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Milieux : Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaquants : Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan)

Sélection suisse de 26 joueurs

Gardiens : Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Défenseurs : Manuel Akanji (Inter Milan), Aurél Amenda (Eintracht Francfort), Eray Comert (Valence), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hambourg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mayence).

Milieux de terrain : Michel Aebischer (Pise), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologne), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Fribourg), Fabian Rieder (Augsbourg), Djibril Sow, Ruben Vargas (tous deux à Séville), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaquants : Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Actualités des équipes et compositions

L’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, n’a pour l’instant communiqué aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions en vue de ce quart de finale. La Suisse, sous la houlette de Murat Yakin, n’a pas non plus dévoilé sa composition probable. D’autres précisions seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi pour les deux sélections.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Argentine arrive à Kansas City avec un parcours parfait : cinq victoires en cinq matches, douze buts marqués et cinq encaissés. Son dernier match, remporté 3-2 le 7 juillet après avoir été mené face à l’Égypte, fait suite à une victoire 3-2 en huitièmes de finale contre le Cap-Vert. Auparavant, l’Albiceleste avait dominé la Jordanie 3-1, l’Autriche 2-0 et l’Algérie 3-0, affichant une efficacité offensive constante tout au long de la phase de groupes.

La Suisse totalise quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties, avec seulement deux buts encaissés. Son dernier acte, un 0-0 face à la Colombie le 7 juillet, s’est conclu par une qualification aux tirs au but. Auparavant, elle avait battu l’Algérie 2-0 et le Canada 2-1, ses seuls points perdus remontant à un match nul 1-1 contre le Qatar en début de phase de poules. Elle a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1 lors de sa performance la plus convaincante du tournoi.

Face-à-face

La dernière confrontation remonte au 1^(er) juillet 2014, en huitièmes de finale de la Coupe du monde : l’Argentine l’avait emporté 1-0 après prolongation. Avant cela, les deux nations s’étaient rencontrées en amical en février 2012, victoire 3-1 de l’Argentine en Suisse, puis avaient partagé les points (1-1) lors d’un autre amical disputé en juin 2007, toujours en Suisse. Au total, sur les trois confrontations répertoriées, l’Argentine totalise deux victoires et un nul, la Suisse restant encore à la recherche de son premier succès.

Classement

La Suisse a terminé en tête du groupe B lors de la Coupe du monde 2026, tandis que l’Argentine a remporté le groupe J et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que première de son groupe.