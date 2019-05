Argentine - Quand Agüero prend la défense de Messi

L'attaquant argentin Sergio Agüero s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse, prenant la défense de son coéquipier Lionel Messi.

À quinze jours du début de la Copa America (14 juin-7 juillet) au , Lionel Messi est toujours aussi contesté du côté des médias et de certains supporters argentins. C'est cette fois la motivation de l'attaquant du Barça qui est remise en cause, lui qui n'a jamais remporté de trophée majeur avec l'Albiceleste, échouant notamment en finale de la 2014 face à l' ou encore deux fois face au en Copa America.

Et il a fallu une sortie véhémente du buteur de Sergio Agüero pour calmer les critiques « Nous savons tous l'envie qu'a Leo quand il rejoint la sélection. Le bonheur qu'il transmet est quelque chose de fondamental pour nous car nous savons très bien à quel point il aime la sélection. Et je crois que les gens devraient s'en rendre compte », a ainsi tonné El Kun, grand ami de celui que l'on surnomme La Pulga ce jeudi en conférence de presse à Buenos Aires.

« Personne n'aime perdre et il a été déçu par les défaites (en demi-finales de la et en finale de la Coupe d' ) mais c'est un grand, il a de l'expérience, il sait que le football est ainsi : joie et tristesse », a ajouté le joueur de City, qui rappelle que Messi n'a pas connu une fin de saison de tout repos avec son club.

« Personne n'aime être deuxième. Nous en avons l'expérience. Nous allons faire de notre mieux et essayer de ne pas terminer deuxième », a ajouté Sergio Agüero, qui veut cette fois remporter la Copa America et ne pas juste s'arrêter en finale.

Pour rappel, Messi a perdu quatre finales : trois de Copa America, dont les deux dernières éditions contre le Chili (2015, 2016) et la finale du Mondial 2014 contre l'Allemagne. Cela commence à faire beaucoup...