Argentine - Messi : "Une nouvelle Copa commence maintenant"

Qualifié avec l'Albiceleste pour les quarts de finale de la Copa America, l'Argentin a ensuite estimé qu'une nouvelle compétition débutait.

L' s'est qualifiée ce dimanche pour les quarts de finale de la Copa America après sa victoire sur le (2-0) grâce à des réalisations de Lautaro Martinez et Sergio Aguero. L'Albiceleste, peu convaincante tout au long de cette phase de poules, affrontera le en quarts, ce vendredi (21h).

Après ce précieux succès, le capitaine et star de l'équipe Lionel Messi, s'est tout de même voulu ambitieux pour la suite, alors que l'Argentine n'a plus remporté de trophée majeur depuis 1993. "Ce sera un coup de pouce important pour l'avenir. Une autre Copa commence maintenant, a-t-il déclaré à propos de la rencontre. Cette victoire doit nous donner de la force et nous faire grandir en équipe.

"C'est difficile de jouer ce genre de match en raison de la nécessité, de l'obligation [de gagner], de la peur de passer à côté. Mais malgré cela nous avons bien joué et nous sommes qualifiés, c'est ce qui compte."

"Le Venezuela est un adversaire coriace"

Titularisé en pointe après avoir été sur le banc contre le , Sergio Aguero s'est lui aussi félicité du résultat obtenu. "Par chance, j'ai été choisi pour commencer et heureusement, les trois de devant nous avons bien travaillé ensemble par moment", a affirmé le buteur de avant d'évoquer son futur adversaire, qui avait battu l'équipe de Lionel Scaloni en amical, en mars dernier (3-1).

"Ce sont des adversaires assez coriaces qui contre-attaquent très bien et nous allons essayer d'être sages à ce sujet", a-t-il conclu.