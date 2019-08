Argentine, Lionel Scaloni dévoile une liste de 27 joueurs sans Di Maria et Aguero

Le sélectionneur de l'Albiceleste a dévoilé sa liste élargie pour affronter le Chili, le 6 septembre puis le Mexique, le 10 septembre.

Comme prévu, Lionel Messi ne fera pas partie du prochain rassemblement avec l' . Blessé avec le , l'attaquant sera ensuite suspendu pour plusieurs rencontres suite à ses déclarations envers l'arbitrage durant la Copa America. Mais si l'absence de l'attaquant du Barça était prévisible, deux autres grands noms manquent à l'appel pour les deux prochains matches amicaux de l'Albiceleste face au , le 6 septembre, et au le 10.

En effet, Angel Di Maria et Sergio Aguero ne seront pas de la partie. Les deux attaquants qui ont disputé la Copa America l'été dernier et sont revenus tardivement dans leurs clubs respectifs vont donc pouvoir profiter de cette trêve internationale pour peaufiner leur préparation physique. En revanche, Leandro Paredes, l'autre joueur du PSG, a bel et bien été retenu par Lionel Scaloni pour le rassemblement de septembre.

Tout comme Lucas Ocampos. Titulaire avec Séville ce dimanche, l'ancien ailier de l' fait partie de la liste élargie de 27 joueurs retenus par le sélectionneur argentin. Paulo Dybala sera bien évidemment de la partie, tout comme Lautaro Martinez, les deux stars sur lesquelles Lionel Scaloni s'appuiera probablement durant ce rassemblement.

La liste des 27 de l'Argentine

Gardiens : Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate) and Agustin Marchesin (Porto).

Défenseurs: Nicolas Otamendi ( ), German Pezzella ( ), Leonardo Balerdi ( ), Marcos Rojo ( ), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Gonzalo Montiel (River), Nicolas Figal (Independiente), Nicolas Tagliafico ( ).

Milieux de terrain : Marcos Acuna (Sporting CP), Leandro Paredes ( ), Guido Rodriguez (Club America), Giovani Lo Celso ( ), Nicolas Dominguez (Velez), Rodrigo De Paul ( ), Matias Zaracho (Racing), Roberto Pereyra ( ), Exequiel Palacios (River Plate), Lucas Ocampos (Seville), Manuel Lanzini ( ), Alexis Mac Allister (Boca).

Attaquants : Joaquin Correa ( ), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala ( ) and Adolfo Gaich (San Lorenzo).