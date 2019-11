Argentine - Lionel Messi : "Lucas Ocampos a été extraordinaire"

Unique buteur de la rencontre remportée par l'Argentine contre le Brésil (1-0), Lionel Messi a encensé l'apport de Lucas Ocampos en Albiceleste.

Certains l'estiment trop limité techniquement, d'autres l'apprécient pour son abnégation et sa détermination de tous les instants, Lionel Messi, lui, a choisi son camp au sujet de Lucas Ocampos. Passé par l' et faisant aujourd'hui les beaux jours du , où il semble en pleine progression en ce début de saison, l'ancien de l'AS a honoré sa 3ème sélection avec l'Albiceleste vendredi soir, lors du succès face au Brésil (1-0).

Lors des deux précédentes, Lucas Ocampos avait inscrit deux buts, respectivement contre l' et l'Equateur. S'il n'a pas marqué face à la Seleçao, le joueur du FC Séville a cette fois eu la chance d'évoluer aux côtés de Lionel Messi. Et visiblement, le Barcelonais a apprécié, lui qui n'a pas caché son affection pour Lucas Ocampos au sortir de la rencontre, remportée grâce à un pénalty inscrit par la Pulga en première période.

"C’est un groupe fort et uni qui s’est consolidé durant la Copa América​"

"C’est bien d’avoir des joueurs qui sortent. L’apparition de Lucas Ocampos a été extraordinaire pour le bien de l’équipe nationale. Les autres gars qui émergeaient également, car l’équipe continue de croître", s'est félicité Lionel Messi, heureux de voir ces nouveaux éléments arriver en sélection.

"C’est un groupe fort et uni qui s’est consolidé durant la Copa América et ceux qui ont joué les matches amicaux précédents se sont également adaptés. Il y a des gens bien, normaux et simples, et cela facilite tout. Des joueurs qui peuvent être importants sont réapparus et cela nous rend plus forts", a ensuite ajouté le quintuple Ballon d'Or. Avec un Lionel Messi de nouveau concerné et des guerriers comme Lucas Ocampos, l' pourrait avoir de beaux jours devant elle.