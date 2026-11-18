Partager Suivez GOAL sur Google

Sans Lautaro Martinez, joueur de l’Inter désormais remis d’une blessure musculaire, l’Argentine s’impose 7-0 en amical contre le Costa Rica à l’Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Publicité

Nico Paz ouvre le score dès la 8e minute et, après le deuxième but inscrit par Julian Alvarez à la 35e minute, signe un doublé à la 38e minute avant d’être imité par l’attaquant de l’Atlético de Madrid, auteur du but du 4-0, score à la pause.

Après avoir porté son équipe en première période, le milieu offensif de Côme est remplacé par Franco Mastantuono. Ce dernier marque dès la 48e minute en profitant de la deuxième passe décisive de Maximo Perrone et, après le but de Mac Allister à la 78e minute, signe un doublé à deux minutes de la 90e minute, fixant le score final à 7-0.

De son côté, Mastantuono a déclaré après le match : « Je viens toujours en sélection avec un enthousiasme sans égal. Porter ce maillot est l’expérience ultime et je veux apporter ma contribution pour progresser chaque jour. Nous travaillons dur et, avec cette victoire, nous achevons une belle année civile ».

Voici les propos de Nico Paz, auteur de 5 buts lors des 5 derniers matches amicaux qu’il a disputés avec l’Argentine : « Représenter notre pays, c’est ce qu’il y a de mieux, surtout lors de journées comme celle-ci, où nous recevons tant d’affection de la part du public. Je pense que je progresse et que je prends du plaisir sur le terrain, où tout devient plus facile grâce à l’incroyable qualité de mes coéquipiers. Pour moi, c’est fantastique de pouvoir jouer avec eux ».

Publicité Publicité

Le défenseur de Parme, Mariano Troilo (entré en jeu à la place de Lisandro Martinez à une demi-heure de la 90e minute), commente ses débuts en équipe nationale A : « Je suis très ému de faire mes débuts. Porter ce maillot, c’est ce qu’un footballeur peut souhaiter de mieux. Je rêvais de ce moment depuis mon enfance. Je remercie ma famille, qui doit être aussi émue que moi. J’essaie toujours de travailler au maximum et je savais que cette occasion se présenterait tôt ou tard ».

Related Topics

Emiliano Dibu Martinez a égalé le record de Sergio Romero du plus grand nombre de matches sans encaisser de but (47) pour un gardien dans l’histoire de l’Argentine : « Nous voulons reconquérir le cœur des supporters. Personnellement, j’ai dû surmonter plusieurs difficultés, la dernière étant une fracture de la mâchoire. Je devais retrouver la forme, car mes coéquipiers ont besoin de moi à cent pour cent. Nous savions qu’il fallait en faire un peu plus et nous voulions gagner même sans Messi. Les garçons aiment être ici et sont totalement dévoués à la cause. Ils s’adaptent pas à pas. L’année 2026 reste positive, nous avons disputé la finale de la Coupe du monde et j’en suis fier ».

Le sélectionneur Lionel Scaloni a déclaré en conférence de presse : « Certains matches de la dernière Coupe du monde resteront à jamais dans nos esprits et dans nos cœurs, comme les victoires épiques contre l’Égypte et l’Angleterre, qui nous ont fait vivre des émotions incroyables. La première chose qui me vient à l’esprit, c’est la satisfaction d’avoir fait du bon travail. Nous avons toujours essayé d’être à la hauteur de notre pays ».

Publicité

Scaloni n’a pas attribué le numéro 10, laissé vacant après le départ de Lionel Messi de la sélection, comme il l’avait déjà fait lors du précédent match amical perdu 2-1 contre l’Uruguay du sélectionneur Diego Forlan, qui a ensuite également battu la République dominicaine 5-0 grâce aux buts de Rodrigo Aguirre (41e), Nicolas de la Cruz sur penalty (80e), Federico Valverde (87e) et Bruno Damiani (94e), ainsi qu’au but contre son camp de Xavier Valdez (70e).

Par ailleurs, match nul 0-0 entre le Chili et la Colombie. Toujours en amical, John Mercado et Jordy Caicedo offrent à l’Équateur une victoire 2-0 contre la Bolivie dès la première période.