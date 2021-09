Argentine : Gonzalo Higuain revient sur ses "années d'usure" en sélection

Désormais âgé de 33 ans, Gonzalo Higuain ne veut plus entendre parler de l'Albiceleste, encore touché par ses aventures douloureuses en sélection.

Ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus Turin ou encore du Napoli, Gonzalo Higuain a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la scène européenne. Désormais âgé de 33 ans, l'Argentin évolue aujourd'hui à l'Inter Miami, où il dispute une dernière saison avant de se retirer définitivement.

En effet, l'attaquant s'est confié en longueur lors d'une interview pour ESPN Football 360. Dans celle-ci, Gonzalo Higuain, qui n'a plus joué avec l'Albiceleste depuis la Coupe du monde 2018, a annoncé son désir de raccrocher les crampons, tout en justifiant sa décision de mettre un terme définitif à son aventure avec la sélection.

"C'était beaucoup d'années d'usure"

"Je ne pense pas qu'il soit possible de revenir dans l'équipe nationale, c'était beaucoup d'années d'usure. Ma tête est complètement déconnectée de l'équipe nationale. Je suis dans une autre étape de ma vie. Je n'y retournerais pas, surtout pour mon peuple, plus que pour moi-même", a déclaré le joueur, fatigué par ce monde-là.





"Une tache de plus pour moi ne me ferait pas de mal, mais je le fais plus que tout pour ma fille. Aujourd'hui ma priorité est ma famille, le choix est de ce côté, c'est dommage. Aujourd'hui, je ne changerais pour rien au monde le fait de voir ma fille sourire", a ensuite ajouté l'ancien buteur du Real Madrid, qui compte 75 sélections.

Loin du stress et des critiques parfois acerbes, Gonzalo Higuain a la chance d'évoluer avec son frère Federic à Miami, un plaisir dont il se délecte quotidiennement. "Partager le terrain avec mon frère est la meilleure chose possible. Le football nous a séparés et nous a réunis à nouveau", s'est félicité le natif de Brest. Pour rappel, Gonzalo Higuain et l'Argentine, c'est surtout une histoire de finales perdues : une finale de Coupe du Monde en 2014, ainsi que deux finales de Copa America, en 2015 et 2016.