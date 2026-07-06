Coupe du monde - Phase Finale Atlanta Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Argentine - Égypte sera donné le 7 juillet 2026 à 12 h 00 (EST) et à 17 h 00 (GMT).

Présentation du huitième de finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Égypte

Après avoir frôlé l’élimination face aux débuts prometteurs du Cap-Vert, l’Argentine reste en lice pour devenir la première nation depuis le Brésil en 1962 à conserver son titre mondial. Sur sa route vers les quarts de finale, elle croise une Égypte déterminée à écrire sa propre page d’histoire. Le vainqueur défiera en quarts la Suisse ou la Colombie.

Getty Images

Comment l’Argentine et l’Égypte en sont-elles arrivées là ?

Les Argentins menaient tranquillement à la mi-temps face au Cap-Vert. Cependant, fidèle à son parcours de conte de fées dans ce tournoi, l’outsider a réalisé une remontée spectaculaire en seconde période, revenant deux fois au score, avant de s’incliner finalement 3-2 sur un csc à la 111^e minute. L’incapacité à garder sa cage inviolée contre la Jordanie puis le Cap-Vert reste une source d’inquiétude pour Lionel Scaloni, même si son équipe continue de briller offensivement, inscrivant exactement trois buts lors de trois de ses quatre matchs dans la compétition.

Getty Images

La victoire aux tirs au but face à l’Australie a offert à l’Égypte son premier succès en match à élimination directe de l’histoire de la Coupe du monde. Les hommes de Hossam Hassan, qui pourraient devenir le cinquième pays africain à atteindre les quarts, abordent la rencontre sans complexe, avec une seule défaite lors de leurs huit derniers matchs.

Getty Images

La magie de Messi opère toujours

Meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, l’icône intemporelle Lionel Messi vise de devenir le sixième joueur à marquer lors des cinq premiers matchs de son équipe dans l’épreuve. Autre star hors du temps, Mohamed Salah arrive en tête du classement des passeurs avec 16 occasions créées pour ses coéquipiers.

Getty Images

L’Argentine est quasi imbattable quand les matchs se prolongent

L’Argentine a désormais remporté 10 de ses 12 matchs de Coupe du monde qui se sont prolongés au-delà des 90 minutes, dont quatre victoires sans passer par les tirs au but et six remportées aux tirs au but.

Getty Images

Composition probable de l’Argentine

Emi Martínez ; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina ; De Paul, Fernández, Mac Allister ; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Composition probable de l’Égypte

Shobeir ; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia ; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko ; Salah, Marmoush

Faits et chiffres clés : Argentine - Égypte

L’Argentine reste sur une série de 24 victoires consécutives sur terrain neutre.

Lionel Messi est le premier joueur de l'histoire à avoir inscrit sept buts dans deux Coupes du monde distinctes

Trois des quatre matchs de l’Égypte dans cette Coupe du monde se sont jusqu’ici conclus sur le score de 1-1 après 90 minutes.

Lors des six dernières rencontres des Pharaons en Coupe du monde, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets.

Getty Images





Effectif de 26 joueurs de l'Argentine

Gardiens : Juan Musso (Atlético de Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Défenseurs : Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Milieux : Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaquants : Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan).

Getty Images

Sélection égyptienne de 26 joueurs

Gardiens : Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Défenseurs : Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Milieux de terrain : Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Attaquants : Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelone).

Getty Images

Actualités des équipes et compositions

Lionel Scaloni n’a pas encore dévoilé la composition probable de l’Argentine et aucun blessé ni suspendu n’a été officiellement signalé à ce stade. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, dès que la disponibilité des joueurs sera confirmée, notamment après l’effort des prolongations contre le Cap-Vert.

Du côté de l’Égypte, Hossam Hassan reste également muet sur la composition à venir. Aucun blessé ni suspendu n’est à signaler ; le onze de départ sera précisé dès que les informations officielles seront communiquées.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 13 A. Abou El Fotouh

Forme

Face-à-face

ARG Dernier match EGY 1 0 Nul 0 Égypte 0 - 2 Argentine 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Les deux sélections ne se sont croisées qu’une seule fois, le 26 mars 2008, lors d’un match amical remporté 2-0 par l’Argentine sur le sol égyptien. Aucune autre confrontation officielle n’est recensée, ce qui confère à cette rencontre à élimination directe de la Coupe du monde un caractère exceptionnel.

Classement

L’Argentine a terminé en tête du groupe J, tandis que l’Égypte a pris la deuxième place du groupe G.