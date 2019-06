Argentine, Di Maria : "Si j'avais été au Barça, ça aurait été pour jouer avec Messi"

L'attaquant du PSG a déclaré sa flamme à Lionel Messi, son compatriote, et espère remporter la Copa America 2019 avec l'Argentine.

Très utilisé par Thomas Tuchel, Angel Di Maria a été très précieux au PSG cette saison. Avec les absences longue durée de Neymar et Edinson Cavani, l'international argentin a pris le relai et réalisé une belle saison. Pourtant, à l'été 2017, l'ancien ailier du était annoncé sur le départ afin de rentrer dans les clous du fair-play financier et était notamment sur les tablettes du , mais Angel Di Maria est finalement resté dans la capitale française.

S'il avait rejoint le FC Barcelone, Angel Di Maria aurait retrouvé une vieille connaissance : Lionel Messi. Son compatriote avec qui il évolue depuis plusieurs années déjà avec l' . Si cela ne s'est finalement pas fait et que l'ancien de n'a jamais caché bien se sentir au PSG, il a tout de même confessé dans une interview accordée à Olé, en Argentine, qu'il aurait apprécié évoluer au quotidien avec Lionel Messi.

"Je n'abandonnerai jamais l'Argentine"

"Oui, j'adore jouer avec le nain. J'aime aussi le voir à l'entraînement. Les choses qu'il fait. C'est quelque chose d'unique, impossible à expliquer. L'autre fois, Acuña a fait un centre impossible pour n'importe qui. Il l'a reprise en ciseau et a marqué. Là vous dites: 'ça y est, laissez-le, qu'est-ce que vous allez faire, c'est but, hahaha'. Aucun de nous ne pourrait le faire. C'est pour ça que quand j'y suis j'apprécie. J'ai eu la chance d'aller au Barça et ça ne s'est pas passé. Et la vérité est que si j'y avait été, c'était pour être avec lui aussi, pour le voir tous les jours ... Mais ici en Argentine, ça me donne de l'envie. Quand il prend le ballon, je suis seulement un spectateur en plus", a expliqué Angel Di Maria.

L'attaquant du PSG a confessé que l'Argentine est attendue dans cette Copa America : "Est-ce qu'on est favoris en plus avec l'absence de Neymar ? Léo Messi dit non, Sergio Aguero, oui. Le problème est que nous sommes l’équipe nationale d'Argentine et que nous avons Lionel Messi. C'est difficile de ne pas être favori avec Lionel Messi. Mais nous savons déjà que ce n'est pas parce que vous êtes l'Argentine que vous gagnez. Aujourd'hui tout est très serré. Si vous ne donnez pas votre vie sur le terrain, c'est difficile. Pour obtenir ce titre, nous devrons nous donner à cent pour cent ou plus".

Angel Di Maria n'est pas prêt de tourner la page avec l'Argentine : "Non, je n'abandonnerai jamais l'équipe nationale. Quand je ne viendrai plus, ce sera parce qu'ils ne m'ont pas appelé. En attendant, je donnerai toujours ce qu'il faut pour être là. Oui, c'est clair qu'il y a des moments où il y a des changements et nous devons tous l'accepter. Il y avait des changements maintenant et il y a des gars qui ne viennent plus. Mais j'ai la chance d'être là et je veux en profiter".