Argentine - De Paul prêt à "aller à la guerre" pour Messi

La star du FC Barcelone est une immense source d'inspiration pour son partenaire en sélection.

Rodrigo De Paul a admis qu'il entrerait en guerre pour le capitaine argentin Lionel Messi. Lionel Messi a été nommé capitaine de sa nation pour la première fois en 2011 et a également reçu le brassard du côté du . De Paul, qui a obtenu sa première sélection internationale en 2018 et joue à l' , est devenu un habitué de l'Albiceleste au cours de l'année écoulée et a clairement savouré le fait de jouer aux côtés de la légende vivante que représente le milieu offensif du Barça. Alors que le six fois vainqueur du Ballon d'Or peut impressionner ses coéquipiers, De Paul a souligné que l'ouverture de Messi fait de lui un leader idéal dans un vestiaire.

"Le seul intouchable est Leo"

"Vous l'admirez évidemment, mais quand vous commencez à partager des choses avec lui, il est tellement transparent qu'au lieu de lui dire ce que vous pensez de lui, vous avez plus envie de lui poser des questions sur ses petits enfants ou de lui rappeler la fois où il vous a apporté ses crampons dans un match Valence-Barcelone", a déclaré De Paul, en marge d'un entretien accordé au site internet officiel de la FIFA. "Vous feriez la guerre pour lui s’il vous le demandait", ajoute-t-il.

"L'essentiel est que tout le monde sait ce qu'on attend de lui, personne n'essaie de faire la une des journaux. Le seul intouchable est Leo. Le reste d'entre nous contribue en faisant tout ce qu'on nous demande", a aussi déclaré le joueur de l'Udinese, au sujet de celui qui a alimenté la rubrique transfert au mois d'août dernier.

De plus, Rodrigo De Paul a pris la défense du sélectionneur Lionel Scaloni, qui a souvent été critiqué par les fans et les experts en . "Il manque peut-être d’expérience en tant qu’entraîneur principal, mais il a 30 ans d’expérience dans le vestiaire", a déclaré De Paul. "Il comprend comment les groupes fonctionnent, connaît son métier, est venu à travers les équipes nationales de jeunes, a joué à une . Je ne sais pas combien de personnes auraient eu la détermination de mettre en œuvre les changements qu'il a apportés ou d'appeler des joueurs ne faisant pas partie des meilleures équipes du football mondial", a ainsi argumenté l'Argentin.