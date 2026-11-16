Comment regarder Argentine - Costa Rica avec un VPN

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Présentation du match

Matchs Amicaux - Journée 1 17 nov. 2026 - 18:00

L’Argentine retrouve les terrains mardi à Córdoba, où elle accueillera le Costa Rica en match amical international. L’équipe de Lionel Scaloni cherchera à réagir après sa défaite 2-1 contre l’Uruguay, vendredi à Buenos Aires.

Cette défaite face à l’équipe de Diego Forlan marquait le premier match officiel de l’Argentine depuis la retraite internationale de Lionel Messi en octobre, au terme de 21 ans de carrière en sélection, ponctués de 126 buts en 208 apparitions. Les tribunes peu garnies de La Bombonera ont souligné l’ampleur de la transition qui attend désormais Scaloni et son groupe.

Scaloni, qui a signé en début de semaine un nouveau contrat courant jusqu’en 2030, s’est montré mesuré dans son analyse d’après-match, après les deux buts inscrits par l’Uruguay sur coups de pied arrêtés en l’espace de six minutes en seconde période. Il a depuis confirmé qu’il ferait tourner son effectif pour la rencontre de mardi et s’attend à ce que certains des jeunes joueurs alignés contre l’Uruguay conservent leur place.

Le Costa Rica se présente après une défaite 2-0 contre l’Équateur lors de sa dernière sortie, dans la foulée de résultats contrastés en Ligue des nations de la CONCACAF. Vainqueur de seulement deux de ses cinq derniers matches, il tentera de créer la surprise face à une sélection hôte qui cherche encore ses repères sans son joueur de légende.

Le bilan des confrontations directes penche nettement en faveur de l’Argentine, qui a battu le Costa Rica 3-1 en amical en mars 2024. L’équipe de Scaloni a remporté les quatre précédentes rencontres entre les deux sélections figurant dans les données, inscrivant 12 buts.

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