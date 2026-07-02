Argentine - Cap-Vert : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Phase Finale Miami Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Argentine – Cap-Vert sera donné le 2 juillet 2026 à 18h00 (EST) et à 23h00 (GMT).

L'Argentine et le Cap-Vert s'affrontent dans un véritable combat entre David et Goliath

Les nouveaux venus du tournoi défient les champions en titre

Les Cap-Verdiens, révélation de leur premier Mondial, ont déjà séduit la planète football et aborderont la rencontre sans complexe, tandis que les champions en titre, solides et expérimentés, viseront une nouvelle victoire.

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La dernière défaite de l’Argentine en phase à élimination directe, tous tournois confondus, remonte à sept ans à Belo Horizonte, où elle s’était inclinée en demi-finale de la Copa América 2019 face à son rival de toujours, le Brésil. Depuis, elle a remporté deux titres de la Copa América, en 2021 et 2023, entre lesquels s’est intercalé son triomphe épique à la Coupe du monde 2022.

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Comment l’Argentine et le Cap-Vert en sont arrivés là

L’Argentine a parfaitement entamé la défense de son titre mondial. La Selección a aligné dix victoires consécutives, n’encaissant que deux buts au cours de cette série, et reste toujours invaincue et sans prendre de but dans cette Coupe du monde. Sans équipe du Top 10 sur sa route jusqu’aux demi-finales, elle a toutes les chances d’aller au bout.

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Le Cap-Vert, contre toute attente, est resté invaincu dans un groupe comprenant l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, enregistrant trois matchs nuls. C’est la première nation à se qualifier depuis son groupe de Coupe du monde sans avoir remporté la moindre victoire depuis le Chili en 1998, tout en devenant la première nation débutante à atteindre les phases à élimination directe depuis la Slovaquie en 2010, et la première équipe africaine depuis le Ghana en 2006. Son match face à l’Espagne, en particulier, lui a donné la confiance nécessaire pour bousculer d’autres cadors. Elle a aussi montré sa polyvalence tactique, capable de se replier bas comme contre les Ibériques, ou d’accélérer comme elle a dû le faire face à l’Uruguay. Cette équipe ne se limite pas à un seul plan de jeu.

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La magie de Messi opère toujours

À 39 ans, le maestro a déjà inscrit six des huit buts de l’Albiceleste sur le sol nord-américain et se sentira comme chez lui au Hard Rock Stadium. La star de l’Inter Miami est le premier joueur à prendre part à six Coupes du monde. Il totalise déjà six réalisations dans l’épreuve et a trouvé le chemin des filets lors de sept matches consécutifs, série entamée lors de la victoire en huitièmes de finale contre l’Australie en 2022. Le monde est à court de superlatifs pour décrire ce grand joueur, et ce sera sans doute la dernière occasion de le voir évoluer sur la scène mondiale.

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Vozinha, l’archétype du héros inattendu

Peu de supporters occasionnels connaissaient son nom il y a trois semaines, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Josimar José Évora Dias, plus connu sous le nom de Vozinha, comptait 40 000 abonnés sur Instagram avant que le Cap-Vert n’arrache un improbable match nul 0-0 face à l’Espagne, grâce aux sept arrêts spectaculaires réalisés par ce gardien de 40 ans. Il compte désormais 17,5 millions de fans sur la plateforme.

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Composition probable de l’Argentine

Emi Martínez ; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina ; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada ; Messi, Lautaro Martínez.

Composition probable du Cap-Vert

Vozinha ; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral ; Lenini ; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral ; Livramento.

Statistiques clés du match Argentine - Cap-Vert

Avec 29 sélections, Messi détient actuellement le record du plus grand nombre de matches disputés en Coupe du monde par un joueur. L’attaquant de l’Inter Miami totalise par ailleurs 202 capes avec l’Albiceleste.

Cinq des sept dernières sorties de l’Albiceleste ont d’ailleurs produit plus de 2,5 buts.

L’équipe de Lionel Scaloni est seulement le troisième champion en titre à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde depuis le début du siècle.

Sept de leurs treize derniers matchs à élimination directe en Coupe du monde sont allés en prolongation, et aucun pays n’a disputé plus de rencontres supplémentaires que l’Argentine (11) dans l’histoire de l’épreuve.

Les « Blue Sharks » du Cap-Vert sont l’équipe la moins bien classée à avoir atteint les phases à élimination directe de la Coupe du monde dès sa première participation.

Parmi les quatre novices de la phase finale 2026 – aux côtés de Curaçao, de la Jordanie et de l’Ouzbékistan – seul le Cap-Vert a donc atteint les huitièmes de finale.

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La sélection argentine de 26 joueurs

Gardiens : Juan Musso (Atlético de Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Défenseurs : Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Milieux de terrain : Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaquants : Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan).

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La sélection de 26 joueurs du Cap-Vert

Gardiens : Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Défenseurs : Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Milieux de terrain : Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Attaquants : Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Başakşehir).

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Actualités des équipes et compositions

L’Argentine est dirigée par Lionel Scaloni ; à ce stade, aucune blessure ni suspension n’a été officiellement signalée. La composition probable reste à confirmer, et de nouveaux éléments sont attendus à l’approche du coup d’envoi.

Du côté du Cap-Vert, l’entraîneur Bubista n’a signalé aucune blessure ni suspension à ce stade. Comme pour l’Argentine, la composition probable reste à confirmer et toute nouvelle information sera communiquée dès qu’elle sera disponible.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Face à face

Aucune rencontre antérieure entre l’Argentine et le Cap-Vert n’est répertoriée dans les données disponibles. Ce match à Miami marquera donc la première confrontation entre les deux nations, tous niveaux confondus.

Classement

L'Argentine a terminé en tête du groupe J, tandis que le Cap-Vert a pris la deuxième place du groupe H.