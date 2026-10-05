Argentine vs Bénin : détails du match

Matchs Amicaux - Journée 1 6 oct. 2026 - 19:00

L'Argentine et le Bénin donneront le coup d'envoi le 7 octobre 2026 à 01h00 SAST (le 6 octobre 2026 à 16h00 ART / 20h00 BST / 15h00 EST).

Les finalistes de la Coupe du monde 2026 reçoivent les Guépards

L'Argentine retrouve l'Estadio Mâs Monumental pour recevoir le Bénin, sélection ouest-africaine, dans le cadre d'un match d'exhibition international d'automne. Tout juste revenue de sa finale de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord et poursuivant ses ajustements tactiques après une solide fenêtre internationale, l'équipe de Lionel Scaloni vise une nouvelle performance dominatrice devant son public. Pour le Bénin de Gernot Rohr, se déplacer en Amérique du Sud pour affronter l'une des grandes puissances du football international représente un test inestimable de discipline et de solidité défensive.

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La démonstration d'octobre de l'Albiceleste : sept buts pour parfaire un début idéal

L'Argentine aborde mercredi matin avec une immense confiance après avoir enchaîné deux performances dominantes. Après une victoire 4-0 contre la Bolivie le 1er octobre, l'équipe de Scaloni a signé un impressionnant succès 7-0 face au Burkina Faso le 4 octobre. Lautaro Martínez a ouvert le score avant que les jeunes talents Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono et Giuliano Simeone ne trouvent eux aussi le chemin des filets. Avec une rotation offensive incessante et un pressing constant, les locaux abordent ce rendez-vous de mercredi avec une dynamique écrasante.

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La forme solide des Guépards : un succès en qualifications pour la CAN

Le Bénin se rend en Argentine encouragé par une précieuse victoire à domicile 2-1 contre la Mauritanie lors de son match de qualification du groupe F pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, le 29 septembre. L'équipe de Gernot Rohr a affiché une structure solide et un réalisme clinique pour prendre les trois points. Affronter un adversaire de classe mondiale à l'extérieur exigera une concentration maximale de la part des leaders Marcel Dandjinou, Steve Mounié et Jodel Dossou, alors que le Bénin cherchera à verrouiller l'axe et à se montrer dangereux sur coups de pied arrêtés.

Explication au sommet à l'Estadio Mâs Monumental

Le moteur créatif de l'Argentine, emmené par Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et le jeune meneur Franco Mastantuono, cherchera à contrôler la possession et à isoler les latéraux béninois. Dans le même temps, le Bénin mettra en place un bloc discipliné bas à médian pour absorber la pression, en s'appuyant sur des sorties rapides sur les ailes avec Andreas Hountondji pour surprendre la ligne défensive haute de l'Argentine. Avec des supporters locaux impatients de célébrer leurs stars, ce duel de mercredi promet un spectacle passionnant à Buenos Aires.

Infos d'équipe et compositions

Aucune information d'équipe confirmée n'est disponible pour l'Argentine avant ce match amical contre le Bénin. Des mises à jour sur la composition probable, les blessures et les suspensions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Les détails de l'effectif du Bénin, y compris d'éventuels problèmes de blessure ou de suspension, n'ont pas été confirmés à ce stade. De plus amples informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

Forme

L'Argentine arrive dans une forme remarquable, avec quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une démonstration 7-0 contre le Burkina Faso, et elle avait aussi battu la Bolivie 4-0 lors de son précédent match amical. Sur ces deux amicaux à eux seuls, elle a inscrit 11 buts sans en encaisser un seul. Sa seule défaite sur cette série est survenue contre l'Espagne à la Coupe du monde, un revers 1-0, même si elle a aussi battu l'Angleterre 2-1 et la Suisse 3-1 durant cette séquence du tournoi.

Le Bénin présente un bilan récent plus mitigé, avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Il a battu la Mauritanie 2-1 lors de sa sortie la plus récente et a fait match nul 1-1 avec le Burkina Faso en qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations. Son résultat le plus lourd sur cette série a été une défaite 5-1 contre le Togo en match amical plus tôt dans l'année.

Confrontations directes

Aucune donnée de confrontations directes entre l'Argentine et le Bénin n'est disponible à partir de rencontres récentes. Cette affiche dispose donc d'un contexte historique limité avant le coup d'envoi.