Argentine - Bénin : détails du match

Matchs Amicaux - Journée 1 6 oct. 2026 - 19:00

L'Argentine et le Bénin donneront le coup d'envoi le 7 octobre 2026 à 01h00 SAST (le 6 octobre 2026 à 16h00 ART / 20h00 BST / 15h00 EST).

Les finalistes de la Coupe du monde 2026 reçoivent les Guépards

L'Argentine retrouve l'Estadio Mâs Monumental pour recevoir le Bénin, sélection ouest-africaine, dans le cadre d'un match d'exhibition international d'automne. Tout juste revenue de sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord et poursuivant ses ajustements tactiques après une solide fenêtre internationale, l'équipe de Lionel Scaloni vise une nouvelle performance dominante devant son public. Pour le Bénin de Gernot Rohr, se déplacer en Amérique du Sud pour affronter l'une des grandes puissances du football international représente un test inestimable en matière de discipline et de résistance défensive.

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Le récital d'octobre de l'Albiceleste : sept buts pour un départ parfait

L'Argentine aborde la matinée de mercredi avec une confiance débordante après avoir enchaîné deux performances dominantes. Après une victoire 4-0 contre la Bolivie le 1er octobre, l'équipe de Scaloni a signé un impressionnant succès 7-0 face au Burkina Faso le 4 octobre. Lautaro Martínez a ouvert le score avant que les jeunes talents Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono et Giuliano Simeone ne trouvent eux aussi le chemin des filets. Affichant une rotation offensive inlassable et un pressing constant, les locaux arrivent à ce rendez-vous de mercredi avec un élan considérable.

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La forme résiliente des Guépards : un succès en qualifications pour la CAN

Le Bénin se rend en Argentine encouragé par une précieuse victoire 2-1 à domicile contre la Mauritanie lors de son match de qualification du groupe F pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, le 29 septembre. L'équipe de Gernot Rohr a affiché une structure solide et un réalisme clinique pour prendre les trois points. Affronter une opposition de classe mondiale à l'extérieur exigera une concentration maximale des cadres Marcel Dandjinou, Steve Mounié et Jodel Dossou, alors que le Bénin cherchera à fermer l'axe et à se montrer dangereux sur coups de pied arrêtés.

Affiche monumentale à l'Estadio Mâs Monumental

Le moteur créatif de l'Argentine, emmené par Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et le jeune meneur Franco Mastantuono, cherchera à contrôler la possession et à isoler les latéraux béninois. De son côté, le Bénin mettra en place un bloc discipliné, bas à médian, pour absorber la pression, en s'appuyant sur des percées rapides sur les ailes par Andreas Hountondji afin de prendre à défaut la ligne défensive haute de l'Argentine. Avec des supporters locaux impatients de célébrer leurs stars, ce duel de mercredi s'annonce comme un spectacle passionnant à Buenos Aires.

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La fin d'une époque : Messi s'éloigne de l'Albiceleste

À la suite de sa décision de prendre sa retraite internationale fin août, peu après avoir mené l'Albiceleste à une nouvelle finale de Coupe du monde, Lionel Messi entre sur la pelouse pour conclure un parcours légendaire de 21 ans. Face à la sélection ouest-africaine devant 85 000 supporters à domicile, Messi honorera sa 208e sélection historique, mettant un terme à une carrière record marquée par 125 buts, 68 passes décisives et une moisson de trophées inégalée, emmenée par la Coupe du monde de la FIFA 2022 et des titres consécutifs en Copa América en 2021 et 2024. Entouré de ses coéquipiers sacrés champions du monde à Buenos Aires, le capitaine emblématique fait ses adieux émouvants au maillot bleu et blanc, laissant derrière lui l'héritage du plus grand joueur de l'histoire du football de son pays.

Compositions probables

Argentine : Martinez ; Giay, Otamendi, Romero, Medina ; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz ; Messi, Alvarez

Bénin : Djandjinou ; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou ; Hassane, D'Almeida ; Aloko, Olaitan, Ourorou ; Tosin

Actualités des équipes et effectifs

Aucune information confirmée n'est disponible concernant l'Argentine avant ce match amical contre le Bénin. Des mises à jour sur la composition probable, les blessures et les suspensions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Les détails de l'effectif du Bénin, y compris d'éventuels problèmes de blessure ou de suspension, n'ont pas encore été confirmés à ce stade. Davantage d'informations seront fournies lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

L'Argentine arrive dans une forme exceptionnelle, avec quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une démonstration 7-0 contre le Burkina Faso, et elle avait également battu la Bolivie 4-0 lors de son amical précédent. À elles seules, ces deux rencontres amicales lui ont permis d'inscrire 11 buts sans en encaisser un seul. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre l'Espagne à la Coupe du monde, un revers 1-0, même si elle a aussi battu l'Angleterre 2-1 et la Suisse 3-1 pendant cette séquence du tournoi.

Le Bénin présente un bilan récent plus mitigé, avec deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Il a battu la Mauritanie 2-1 lors de son match le plus récent et a fait match nul 1-1 avec le Burkina Faso en qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations. Son résultat le plus lourd sur cette série a été une défaite 5-1 contre le Togo en amical plus tôt dans l'année.

Confrontations directes

Aucune donnée de confrontations directes récentes entre l'Argentine et le Bénin n'est disponible. Cette affiche dispose donc d'un contexte historique limité avant le coup d'envoi.