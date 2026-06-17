Argentine - Autriche : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Argentine – Autriche sera donné le 22 juin 2026 à 13h00 (EST) et 17h00 (GMT).

Contexte et analyse de cette première journée

L’Argentine s’est facilement imposée 3-0 face à l’Algérie grâce à un superbe triplé de Lionel Messi, qui a fêté sa 200e sélection en grande pompe. De leur côté, les Autrichiens ont dominé la Jordanie 3-1 dans un match spectaculaire disputé au San Francisco Bay Area Stadium. Marko Arnautovic, meilleur buteur et recordman des sélections de l’histoire autrichienne, est entré en jeu en seconde période avant de sceller le score d’un penalty dans le temps additionnel.

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Les joueurs clés et l’entraîneur de l’Argentine

Lionel Scaloni, qui a mené l’Albiceleste au titre mondial en 2022, vise ainsi de devenir le premier sélectionneur à enchaîner deux sacres depuis Vittorio Pozzo en 1938 avec l’Italie.

Avec 27 sélections, Messi détient le record du nombre de matches disputés en Coupe du monde et rejoint l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, 41 ans, comme seuls joueurs masculins à prendre part à six éditions de la compétition. Le groupe présente une forte colonie anglaise avec le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister, celui de Chelsea Enzo Fernández, le gardien d’Aston Villa Emiliano Martínez, le défenseur des Spurs Cristian Romero et le défenseur de Manchester United Lisandro Martínez. Devant, les champions peuvent compter sur la puissance de feu de Julián Álvarez et de Lautaro Martínez, tous deux à l’Inter, pour épauler Messi, désormais à 200 capes avec l’Albiceleste.

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Les joueurs clés et l’entraîneur de l’Autriche

« Das Team » a rejoint son camp de base en Californie avec un groupe de 26 joueurs solides et extrêmement motivés, sélectionnés après leur triomphe lors des barrages face à la Bosnie-Herzégovine. L’intégration tactique menée par le sélectionneur Ralf Rangnick tourne à plein régime et forge un climat soudé et positif au sein du groupe. Le principal atout structurel de l’Autriche réside dans le fait que tous ses cadres, des vétérans aguerris, sont en pleine forme, ce qui signifie que son style de jeu tactique à haute intensité est fin prêt à être déployé dès la première journée.

Icône nationale, David Alaba, en pleine forme, est prêt à organiser la ligne arrière, solidement épaulé par l’imposant Kevin Danso. Au cœur du milieu de terrain, le travail inlassable de Konrad Laimer et Marcel Sabitzer doit assurer un pressing haut et énergique, conçu pour dominer les transitions. Derrière eux, Christoph Baumgartner, véritable métronome créatif, tirera les ficelles, tandis que les jeunes talents prometteurs Paul Wanner et Carney Chukwuemeka offriront à Rangnick des options dynamiques de haut niveau pour apporter de l’imprévisibilité et débloquer les défenses adverses les plus tenaces.

L’entraîneur Ralf Rangnick a imposé une identité tactique radicale et une intensité débordante à une équipe d’Autriche avide de reconnaissance mondiale. Arrivé sur la scène internationale après avoir façonné les structures des clubs européens de haut niveau pendant des décennies, il a entièrement repensé « Das Team », lui faisant abandonner sa passivité historique au profit d’un style audacieux et hyper-proactif exigeant une intensité à couper le souffle.

Sur le plan tactique, il applique une philosophie stricte et explosive, fondée sur un marquage immédiat du porteur de balle et des transitions verticales fulgurantes. Il privilégie un schéma rigide en 4-2-2-2 ou un 4-3-3 résolument agressif.

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Sélection argentine de 26 joueurs

Gardiens : Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Défenseurs : Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Milieux : Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaquants : Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan).

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Sélection autrichienne de 26 joueurs

Gardiens : Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzbourg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)

Défenseurs : David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Brême), Philipp Lienhart (Fribourg), Philipp Mwene (Mayence), Stefan Posch (Mayence), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venise)

Milieux de terrain : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Brême), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Attaquants : Marko Arnautovic (Étoile rouge de Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsbourg), Sasa Kalajdzic (LASK).

Actualités des équipes et compositions

L’Argentine est entraînée par Lionel Scaloni. Selon les dernières informations, aucun blessé ni suspendu n’est à signaler et la composition probable n’a pas encore été dévoilée. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

L’Autriche est dirigée par Ralf Rangnick. Aucun blessé ni suspendu n’a été signalé à ce jour, et la composition probable n’a pas encore été communiquée. De nouveaux éléments seront fournis à mesure que la rencontre approchera.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Argentine aborde cette rencontre avec une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie, le 10 juin 2026, s’est soldée par un succès 3-0 en amical face à l’Islande, trois jours après avoir battu le Honduras 2-0. Plus tôt dans l’année, l’Albiceleste avait dominé la Zambie 5-0 en mars, puis battu de justesse la Mauritanie 2-1. Cette série inclut aussi un succès 2-0 sur la pelouse de l’Angola en novembre 2025. Au total, l’Argentine a inscrit 12 buts et en a concédé un seul.

L’Autriche, de son côté, totalise quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est un succès 1-0 en amical contre la Tunisie le 1er juin 2026 ; elle avait auparavant battu la Corée du Sud 1-0 en mars et signé sa plus large victoire (5-1) face au Ghana. Le seul point laissé en route durant cette série est un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors des qualifications pour la Coupe du monde en novembre dernier, résultat suffisant toutefois pour valider son billet pour le tournoi. L’Autriche a inscrit neuf buts et en a concédé trois au cours de cette séquence.

Bilan des confrontations directes

Aucune rencontre officielle entre l’Argentine et l’Autriche n’est recensée dans les données disponibles sur les confrontations directes. La rencontre qui se déroulera à l’AT&T Stadium d’Arlington marquera donc une première historique entre ces deux nations.

Classement

Dans le groupe J, l’Argentine occupe actuellement la deuxième place et l’Autriche la troisième avant cette rencontre.