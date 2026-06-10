Coupe du monde - Grp. J Kansas City Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Argentine - Algérie sera donné le 16 juin 2026 à 21 h 00 (heure de l’Est) et le 17 juin à 01 h 00 (heure de Greenwich).

L’Argentine de Messi défiera l’Algérie de Mahrez.

Lionel Messi disputera sa sixième Coupe du monde comme capitaine de l’Argentine, tenante du titre, tandis que l’Algérie de Riyad Mahrez se dressera sur sa route dès la journée d’ouverture. Que peut-on attendre de cette rencontre programmée à Kansas City ?

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Qui sont l’entraîneur et les joueurs clés de l’Albiceleste ?

Lionel Scaloni, qui a mené l’Albiceleste au titre mondial en 2022, vise un doublé historique, performance réalisée uniquement par Vittorio Pozzo en 1938 avec l’Italie.

Avec 26 sélections, Messi partage déjà le record du nombre de matches disputés en Coupe du monde. Il rejoindra l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, 41 ans, comme seuls joueurs masculins à prendre part à six éditions de la compétition. Le groupe présente une forte influence anglaise avec le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister, celui de Chelsea Enzo Fernández, le gardien d’Aston Villa Emiliano Martínez, le défenseur des Spurs Cristian Romero et le défenseur de Man United Lisandro Martínez. Devant, les champions peuvent compter sur la puissance de feu de Julián Álvarez et de Lautaro Martínez, tous deux à l’Inter, évoluant derrière Messi, qui totalise pour l’instant 198 sélections avec l’Albiceleste.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de l'Algérie ?

Le vétéran de 35 ans Riyad Mahrez, passé par Leicester City et Manchester City, porte désormais les couleurs du club saoudien Al Ahli.

L’ancien meneur des Spurs Nabil Bentaleb, rappelé par le sélectionneur Vladimir Petkovic après sept mois d’absence, retrouvera l’ancien Lyonnais Houssem Aouar et la star marseillaise d’origine française Amine Gouiri, également présents dans le groupe.

Le sélectionneur bosniaque, qui a récemment dirigé la Lazio, l’équipe nationale suisse et Bordeaux, dispose ainsi d’un groupe expérimenté et polyvalent.

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La sélection argentine de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Gardiens : Juan Musso (Atlético Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Défenseurs : Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Milieux : Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaquants : Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan).

Le parcours de l’Argentine vers la Coupe du monde

L’un des facteurs clés de leur campagne de qualification et de leur nouvelle identité, forgée depuis le sacre de 2022, a été l’interchangeabilité des milieux de terrain Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Rodrigo de Paul, qui a permis d’instaurer un système plus fluide. L’Argentine n’a concédé que 10 buts en 18 matches de qualification de la CONMEBOL, terminant en tête d’une phase réputée pour sa difficulté. Une performance largement due au travail constant du gardien Emi « Dibu » Martínez.





La sélection algérienne de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Gardiens : Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Grenade)

Défenseurs : Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Vérone), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Berne), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Espérance)

Milieux de terrain : Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Francfort), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Györ ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Le parcours de l’Algérie vers la Coupe du monde

Après avoir manqué de peu les deux dernières éditions, les Verts ont dominé leur groupe pour décrocher leur billet pour l’Amérique du Nord, leur premier depuis 2014.

Portée par un jeu offensif efficace, la sélection a inscrit en moyenne 2,4 buts par rencontre, grâce notamment aux dix réalisations de l’attaquant Mohamed Amoura durant les éliminatoires.

Actualités des équipes et compositions

L’Argentine est dirigée par Lionel Scaloni. Pour l’instant, aucun blessé ni suspendu n’a été officiellement signalé chez l’Albiceleste, et aucune composition probable n’a été dévoilée. Des mises à jour seront ajoutées à mesure que le coup d’envoi approchera et que le onze de départ se précisera.

Les Algériens, dirigés par Vladimir Petković, n’ont pour l’instant signalé aucune blessure ni suspension parmi les Guerriers du désert, et la composition probable reste à confirmer. D’autres informations seront communiquées ultérieurement, en amont du premier match du groupe J.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

En grande forme

L'Argentine arrive à Kansas City en grande forme, invaincue et victorieuse de ses cinq matchs les plus récents. Sa dernière sortie, le 7 juin, s'est soldée par une victoire 2-0 en amical contre le Honduras, après un large succès 5-0 face à la Zambie en mars. Sur ces cinq rencontres, l’Albiceleste a inscrit 15 buts et n’en a concédé qu’un seul, preuve d’un équilibre parfait entre attaque et défense. Quatre cleans sheets consécutifs lors des trois dernières sorties illustrent cette solidité.

Les performances récentes de l’Algérie sont plus mitigées, mais comportent tout de même une surprise de taille : le 3 juin, les Verts ont battu les Pays-Bas 1-0 en amical, performance qui atteste d’une confiance réelle à l’approche du tournoi. Ils avaient auparavant dominé le Guatemala 7-0 en mars. Toutefois, une défaite 2-0 face au Nigeria lors de la Coupe d’Afrique des nations en janvier rappelle que l’Algérie peut encore montrer des signes de vulnérabilité face aux cadors. Sur ses cinq dernières sorties, elle compte donc trois victoires, un nul et une défaite.

Bilan des confrontations directes

ARG Dernier match ALG 1 0 Nul 0 Argentine 4 - 3 Algérie 4 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections se sont rencontrées une seule fois, le 5 juin 2007 en amical : l’Argentine l’avait emporté 4-3 dans un match riche en buts. Si cette unique référence offre peu d’indications sur l’issue du prochain duel, elle rappelle toutefois que l’Algérie est capable de percer le verrou argentin. La rencontre de mardi, dans le groupe J, marquera donc seulement la deuxième confrontation officielle ou amicale entre ces deux nations.

Classement

Dans le groupe J, l’Algérie occupe actuellement la première place, tandis que l’Argentine pointe à la deuxième position avant son entrée en lice.