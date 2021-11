"Leur argent de merde ne suffit pas" : le dérapage d'Hoeness sur le PSG et Manchester City

A 69 ans, Uli Hoeness occupe les fonctions de président d'honneur du Bayern Munich. Dans un podcast consacré à sa vie, « 11 Leben », l'ancienne gloire du Bayern et de l'Allemagne de l'Ouest (il a été champion du monde en 1974), a critiqué de manière virulente et grossière le PSG et Manchester City : « Jusqu'à maintenant, ils n'ont rien gagné. Rien du tout. Les deux clubs n'ont jamais remporté la Ligue des champions. […] Il faut leur montrer que leur argent de merde ne suffit pas. »

« Le PSG et Manchester City perdront encore contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps. Ça doit être notre but. Et lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement [...] C'est ça qui me stimule », ajoute-t-il.

Uli Hoeness, qui a été condamné en 2014 à trois ans et demi de prison pour une fraude fiscale de 27,2 millions d'euros, a également critiqué Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG : « La différence entre lui et moi est la suivante : j'ai travaillé dur pour gagner de l'argent et lui il l'a eu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir. »