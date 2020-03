Arda Turan : "Messi est le meilleur mais Iniesta est autre chose"

Toujours sous contrat avec le Barça, a donné son avis sur plusieurs de ses anciens coéquipiers avant d'évoquer son avenir.

Exilé en du côté de Basakshehir, Arda Turan a vu son prêt prendre fin en janvier dernier, avant de revenir à Barcelone, où il est toujours sous contrat jusqu'en fin de saison.

"J'ai fait des erreurs, bien sûr, a-t-il confié dans une interview à DHA. Mais ce n'est pas comme si j'étais fini. (...) Je peux encore faire comme l'ancien Arda Turan. Je veux jouer au football dans un club où je suis heureux. Je peux encore jouer au football à haut niveau pendant quatre ou cinq ans.

"J'ai un contrat avec Barcelone (jusqu'en juin prochain). Je voulais que ce soit le cas jusqu'à la fin de la saison. C'est ce que je voulais."

"Le titre avec l'Atlético est le moment le plus spécial de ma carrière"

L'international turc est également revenu sur son passage auréolé de succès en , d'abord avec l'Atlético avant rejoindre le Barça pour y cotoyer certains des meilleurs joueurs du monde.

"Avec l'Atlético de Madrid, nous avons battu le Barcelone de Messi et le de Ronaldo dans la course au titre. Ce fut le moment le plus spécial de ma carrière. Gagner la a été incroyable. Gagner la Copa del Rey à Santiago Bernabeu a aussi une place spéciale dans mon cœur. Les finales de la Copa del Rey sont toujours spéciales", a-t-il ainsi confié avant de donner son avis sur Lionel Messi.

"Il n'y a pas besoin de parler de Lionel Messi. C'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué. Mais Iniesta était quelque chose d'autre. Son attitude et la manière dont il manie le ballon vous font l'admirer."