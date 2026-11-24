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La première période du match entre le Real Madrid et Eindhoven, disputé mardi soir au stade Santiago-Bernabéu dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a été marquée par une polémique arbitrale après un penalty accordé au club néerlandais.

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L'assistance vidéo à l'arbitrage (« VAR ») est intervenue pour revoir l'action, après qu'Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, a marché sur le pied du joueur d'Eindhoven Sven Mijnans dans la surface de réparation en tentant de jouer le ballon. L'arbitre norvégien Espen Eskås s'est alors rendu devant l'écran de visionnage avant de désigner le point de penalty.

De son côté, le compte « Archivo VAR », spécialisé dans les situations d'arbitrage, a tranché le débat sur la plateforme « X » en confirmant que l'arbitre avait eu raison d'accorder un penalty à Eindhoven.

Le Croate Ivan Perišić a transformé le penalty à la 32e minute, donnant l'avantage au club néerlandais face au Real Madrid.

La première période s'est achevée sur un avantage d'Eindhoven, qui menait 1-0 face au Real Madrid dans l'antre du club merengue.

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Avant cette rencontre, le Real Madrid comptait 12 points (un sans-faute) et occupait la deuxième place du classement, devancé uniquement à la différence de buts par le leader, le Paris Saint-Germain, tandis qu'Eindhoven pointait à la vingt-cinquième place avec 4 points.