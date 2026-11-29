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Le penalty refusé à Manchester City dans les dernières minutes du match contre Arsenal, ce dimanche soir en Premier League, a déclenché une vive polémique.

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L'action est survenue dans le temps additionnel. Sur un corner de Manchester City, Joško Gvardiol s'est élevé et a placé une tête qui a heurté la main de Viktor Gyökeres dans la surface de réparation. Les joueurs des Citizens ont aussitôt réclamé un penalty, d'autant que le ballon, ainsi stoppé, filait vers le but.

L'assistance vidéo est intervenue pour examiner l'action et l'arbitre a échangé avec la salle VAR afin de vérifier l'existence d'une faute. La décision finale a toutefois été de laisser jouer et de ne pas accorder de penalty, les arbitres ayant estimé que le bras de Gyökeres se trouvait dans une position naturelle au moment où il tentait de jouer le ballon.

Le Match Centre de la Premier League n'a pas perdu de temps pour défendre la décision, écrivant dans un communiqué : « La décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty à Manchester City pour une possible main de Gyökeres a été vérifiée et confirmée par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR ) ».

Une transcription écrite de l'échange entre l'arbitre et son assistant vidéo (VAR) a également été publiée.

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« Le ballon a peut-être touché une main, je ne pense pas que ce soit intentionnel », a déclaré l'arbitre John Brooks, ce à quoi l'arbitre vidéo Darren England a répondu : « C'est la main gauche, la main gauche, repliée vers l'intérieur ».

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De son côté, le compte « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des décisions arbitrales, a fait une révélation de taille au sujet de cette action.

Sur son compte du réseau « X », il a affirmé que la main était bien réelle et qu'un penalty aurait dû être sifflé, mais qu'une autre raison, retenue par les arbitres, explique qu'il ne l'ait pas été.

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« Y a-t-il penalty pour une main de Gyökeres ? La réponse est non », a écrit le compte.

Il a précisé : « Même si la main du joueur d'Arsenal est clairement sanctionnable, il y a une faute antérieure commise par Guéhi sur le gardien David Raya ».

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Et d'ajouter : « Le joueur de Manchester City gêne le gardien et le retient pour l'empêcher d'atteindre le ballon et de le disputer ».

Le compte a également affirmé que Bruno Guimarães, joueur d'Arsenal, méritait d'être expulsé à la 53e minute après avoir tiré le Belge Jérémy Doku par les cheveux.

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« La VAR a fermé les yeux sur l'expulsion de Bruno Guimarães. Le joueur d'Arsenal attrape Doku par les cheveux, le poing serré, lors d'un contre », a-t-il écrit.

Avant de conclure : « C'est un carton rouge direct. L'élément décisif, c'est le geste de Bruno, qui serre le poing après avoir saisi les cheveux de son adversaire ».

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Le communiqué de Manchester City

Manchester City n'a pas digéré la manière dont s'est terminée sa rencontre face à Arsenal , après avoir laissé filer la victoire dans un match spectaculaire conclu sur un nul 2-2, sur fond de vives contestations d'une série de décisions arbitrales qui ont provoqué la colère des joueurs, du staff technique et des supporters, et qui ont poussé le club à engager une démarche officielle pour exiger des explications claires de la part des responsables.

« Nous sommes profondément déçus par plusieurs décisions arbitrales prises lors du match d'aujourd'hui contre Arsenal », a indiqué le club dans un communiqué officiel, ajoutant : « Nous adresserons lundi un courrier officiel à l'organisme des arbitres professionnels en Angleterre (ProRef), afin de demander des explications complètes sur les décisions clés du match, qu'il s'agisse du processus de décision sur le terrain ou de l'utilisation de la VAR ».

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Manchester City a souligné attendre une réponse détaillée de l'instance arbitrale, assurant : « Nous continuerons à représenter et à défendre les intérêts du club, de nos joueurs et de nos supporters ».