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Archie Gray, joueur polyvalent de Tottenham Hotspur, estime que la décision de l’entraîneur Roberto De Zerbi d’emmener le groupe en Espagne pour un séjour de cohésion sous un climat plus clément a transformé sa saison sur la scène nationale. Le club du nord de Londres a enchaîné trois victoires depuis son retour de Marbella et occupe désormais la neuvième place avant de se rendre à Elland Road.

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Le stage en Espagne lance une série de victoires

Gray a salué les effets du stage de son club après le match nul 1-1 concédé le mois dernier face à Manchester United à Old Trafford. Ce résultat avait porté à six matches la série de Tottenham sans victoire en début de saison et ravivé chez les supporters la crainte d’une nouvelle lutte pour le maintien, comme la saison dernière. Depuis son retour d’Espagne, l’équipe de De Zerbi a battu Coventry City 3-1 avant de s’imposer avec deux buts d’écart sur la pelouse de Chelsea et à domicile contre Crystal Palace.

L’esprit d’équipe au cœur du renouveau

Le regain de forme sur le terrain s’accompagne de liens plus étroits dans le vestiaire, alors que les joueurs s’adaptent aux exigences de leur entraîneur italien.

Interrogé par SpursPlay sur ce retour en forme, Gray a déclaré : « Le séjour à Marbella nous a évidemment aidés, ne serait-ce que pour apprendre à mieux nous connaître. Être presque comme des frères sur le terrain, c’est quelque chose dont l’entraîneur parle tout le temps et c’est ce que nous essayons de faire. »

« Nous nous entendons tous très bien, et cela se voit sur le terrain. Même lors des célébrations, tous les remplaçants courent vers les joueurs. Ce sont de petites choses qui comptent énormément pour nous. C’est le plus important et c’est pour cela que nous progressons. »

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« C’est vraiment important d’enchaîner trois victoires. Cela ne nous était pas arrivé depuis longtemps, et y parvenir était vraiment important. »

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Un avertissement précoce entraîne sa sortie à la pause

Titulaire à sept reprises en neuf matches de championnat cette saison, essentiellement au poste d’arrière droit depuis la blessure aux ischio-jambiers de Pedro Porro lors de la défaite 3-2 contre Aston Villa en septembre, le joueur de 20 ans a ouvert le score de la tête pour Tottenham en trompant Dean Henderson au milieu de la première période face à Palace samedi. Toutefois, après avoir reçu un carton jaune à la 15e minute, peu après l’expulsion de l’attaquant adverse Jean-Philippe Mateta pour un pied haut sur le capitaine Micky van de Ven, Gray a été remplacé à la pause par Porro, remis de sa blessure, qui effectuait sa deuxième entrée en jeu consécutive.

Reconnaissant sa déception d’être sorti si tôt face à Crystal Palace, réduit à dix, le jeune joueur a ajouté : « Oui, j’étais [déçu], pour être honnête, mais j’avais reçu un carton jaune et nous ne voulions prendre aucun risque. Je pense que c’est une période vraiment importante pour nous. Je pense que nous avons énormément progressé ces deux dernières semaines. Nous formons davantage une équipe, nous sommes plus soudés et, oui, nous jouons tout simplement mieux parce que nous travaillons les uns pour les autres sur le terrain. »

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Des retrouvailles à Elland Road attendent le jeune joueur

Gray se prépare désormais à affronter son ancien club, Leeds, samedi à l’heure du déjeuner, alors que Tottenham, neuvième, vise une quatrième victoire consécutive avant la prochaine trêve internationale. Après les entrées en jeu de Porro contre Chelsea et Palace pour retrouver le rythme de la compétition, De Zerbi devra choisir son arrière droit pour le déplacement dans le Yorkshire de l’Ouest. Prolonger cette série de victoires conforterait la remontée de Tottenham dans la première moitié du classement.