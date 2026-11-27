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L’histoire mouvementée entre le Milan et Archie Brown pourrait connaître un nouveau rebondissement inattendu. Après s’être frôlés à l’été 2025, le club milanais et le latéral anglais pourraient se retrouver dans un avenir proche.

Parti à Fenerbahçe, le joueur de 24 ans confirme qu’il est l’un des éléments les plus prometteurs à un poste pour lequel l’équipe d’Amorim cherche une solution sur le marché. Et, comme le rapporte Fabrizio Romano, Brown serait accessible à un prix abordable. Son contrat comporte en effet une clause libératoire de 23 millions d’euros, activable aussi bien lors du mercato hivernal que du mercato estival.

Plusieurs clubs se sont déjà renseignés sur le joueur né en 2002. Les premières approches sont surtout venues de Premier League, avec Liverpool et Chelsea, auxquels s’est ajouté l’Atlético de Madrid. Par ailleurs, Fenerbahçe aurait déjà repoussé une offre de 13 millions de livres sterling de Nottingham Forest. Le Milan serait également entré dans la danse pour mener à bien un dossier resté sans issue il y a un an et demi.

À l’été 2025, le joueur originaire de Birmingham, révélé à La Gantoise, était devenu l’un des acteurs du mercato estival. Alors que son transfert au Milan semblait bouclé, il y avait eu un revirement et le club turc avait changé la donne en s’attachant ses services pour environ 8 millions d’euros, avec un contrat jusqu’en 2028 assorti d’une option pour une année supplémentaire.

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Le Milan avait même été moqué sur les réseaux sociaux dans la vidéo de présentation du joueur par le club alors entraîné par Mourinho. Furlani et Tare croyaient beaucoup en Brown et avaient tenté jusqu’au bout de le faire venir à Milan. Ils avaient même essayé de le retenir à l’aéroport en envoyant un avion privé, mais la volonté du joueur avait finalement été décisive et l’avait conduit à Istanbul.

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« L’accord avec le Milan était pratiquement conclu. J’étais prêt à partir. Mais pendant la nuit, j’ai reçu un appel du président de Fenerbahçe. Tout a changé. La passion qu’il a montrée, sa vision... ont rendu la décision facile. Je savais que je devais venir à Fenerbahçe », avait commenté l’Anglais.

Un coup dur pour le Milan, qui voyait en lui le successeur de Theo Hernandez. Cette place reste vacante, compte tenu du peu de confiance qu’Amorim accorde à Bartesaghi et des performances insuffisantes d’Estupinan, arrivé cet été-là de Brighton pour 17 millions d’euros plus 2 millions de bonus.

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En un an et demi en Turquie, Brown a confirmé sa grande valeur, comme en témoigne sa valorisation, qui a grimpé à 18 millions d’euros. Cette saison, il totalise déjà 17 apparitions, 3 buts et 2 passes décisives. Pilier de Fenerbahçe, il a toujours été titulaire en Ligue des champions où il s’est distingué avec 2 buts et une passe décisive, marquant contre la Roma et Liverpool et jouant un rôle décisif dans le redressement de Fenerbahçe qui, après des débuts difficiles, est remonté à la 16e place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions.