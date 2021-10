Arbitrage : Pascal Garibian reconnaît une erreur de la VAR lors de PSG-Angers

Le PSG est parvenu à renverser Angers vendredi dernier grâce à un penalty très litigieux sifflé dans les dernières minutes.

Le patron de l'arbitrage français, Pascal Garibian, est revenu sur la grosse polémique de la dernière journée de Ligue 1 sur RMC, dans l'émission "Rothen s'enflamme". Vendredi soir, le PSG est longtemps malmené par une vaillante équipe d'Angers, avant de l'emporter dans les dernières minutes grâce à un penalty qui a provoqué la colère des angevins.

Alors que le score est de un partout, la tête d'Icardi (non cadrée) heurte le bras de malheureux Capelle. Penalty selon la VAR. Problème, plus tôt dans l'action, l'attaquant argentin agrippe le bras de Romain Thomas, qui ne décolérait pas au coup de sifflet final, au micro de Prime Vidéo.

"Il y a faute. Il me tire sur le bras, je tombe. Le VAR, ça commence à me fatiguer cette histoire. On met des millions dans un truc, on ne sait même pas l'utiliser", avait balancé le défenseur.

Quelques jours après ces incidents, Pascal Garibian a été interrogé sur le sujet, reconnaissant que l'équipe arbitrale avait commis "une erreur" en ne prenant pas en compte la faute préalable pour accorder le penalty aux Parisiens.

"Notre objectif, c’est que les arbitres prennent le maximum de bonnes décisions. Factuellement, nous sommes à -20% d’erreurs et 75% d’erreurs erronées ont été corrigées, soit autant de polémiques en moins. Sur PSG-Angers, c’est une erreur de notre part. Il n’y a pas d’ambiguïté", a-t-il reconnu.

L'article continue ci-dessous

"Nous n’avons rien à cacher, nous partageons avec les clubs, y compris sur des situations sur lesquelles nous nous sommes trompés. J’ai eu l’occasion d’échanger avec le SCO dès le lendemain.

"L’assistant vidéo, et il est premier malheureux, a été embarqué dans un effet tunnel. Il a considéré que la main était sanctionnable, en se basant sur l’APP (l’Attacking possession phase), qui consiste à étudier tout le début de l’action. Il a analysé le potentiel hors-jeu de Mbappé mais n’est pas revenu au départ. C’est une erreur de notre part."

Une situation qui a permis à Kylian Mbappé d'offrir la victoire à son équipe au terme d'une prestation globalement insuffisante de la part des hommes de Mauricio Pochettino. Un neuvième succès en dix journées qui permet aux Rouge et Bleu de trôner bien seuls en tête de la Ligue 1.