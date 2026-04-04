Arbeloa : « Nous ne nous laisserons pas abattre par la défaite contre le Bayern Munich… Et le match contre Barcelone ne me concerne pas »

Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, a demandé à ses joueurs de se concentrer rapidement sur le match contre le Bayern Munich prévu mardi prochain, au stade Santiago Bernabéu dans la capitale espagnole, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, après la défaite surprise sur le terrain de Majorque (2-1) ce samedi, lors de la 30e journée de la Liga.

Arbeloa a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils commencent à penser au match de mardi prochain... Dès qu'ils sortent des vestiaires, ce match doit être terminé pour eux. »

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Et l'entraîneur espagnol a ajouté : «J'ai besoin que mes joueurs croient en notre capacité à remporter le match de mardi. C'est un match très important en Ligue des champions, et ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes dans une compétition que nous considérons comme vitale pour nous, avec le soutien de nos supporters face à un adversaire de taille comme le Bayern de Munich... Donc, dès qu'ils sortent de la salle, ils ne doivent penser qu'au Bayern de Munich ».

Quant à savoir s’il a besoin d’un coup de pouce de l’Atlético de Madrid, qui affrontera Barcelone plus tard dans la journée de samedi, Arbeloa a déclaré : « Bon… cela ne me concerne pas. Ce qui m’importe, c’est mon équipe et la préparation du match de mardi. Quant à ce sur quoi je ne peux rien faire, je ne perds pas trop de temps à m’en préoccuper. »

La performance de Bellingham

Concernant la participation de Jude Bellingham et son état de forme physique, il a déclaré : « Il a été absent pendant plusieurs semaines… Contre l’Atlético Madrid, je crois qu’il a joué 20 minutes, et aujourd’hui, un peu plus d’une demi-heure… L'idée est qu'il continue à retrouver son rythme de compétition. On ne peut pas s'attendre à ce que Jude Bellingham soit au meilleur de sa forme sans avoir pratiquement joué de matchs. C'est son deuxième match après cette interruption, il faut donc bien sûr faire preuve de patience à son égard. »

Quant à l’impact que cette défaite pourrait avoir sur le moral de l’équipe avant la soirée de la Ligue des champions, Arbeloa s’est montré confiant : « Non, pas du tout. Je connais très bien les capacités des joueurs de mon équipe, et je sais qu’ils sont pleinement conscients de l’importance du match de mardi. »

Il a ajouté : « Il y a parfois des jours où la chance ne vous sourit pas et où les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui. Nous devons donc maintenant tourner la page et bien nous préparer pour ce match. »