Arbeloa estime que le penalty de Mbappé aurait été accordé aussi bien sur Terre que sur la Lune

Alvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, a vivement critiqué l’arbitrage après le match nul 1-1 de son équipe face à Gérone, vendredi au stade Santiago Bernabéu, lors de la 31^e journée de Liga.

Interrogé sur la séquence litigieuse où Kylian Mbappé a été frappé et a saigné dans la surface sans que l’arbitre Alberola Rojas ne siffle penalty, l’ancien défenseur a asséné : « Pour moi, c’est un penalty évident, ici comme sur la Lune, et ce n’est qu’une nouvelle scène qui s’ajoute aux précédentes... Encore une action litigieuse, une semaine de plus, c’est la réalité ».

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Quant au silence de la salle vidéo (VAR), l’entraîneur espagnol a commenté : « Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas intervenu. Il intervient quand ça l'arrange, et quand ça ne l'arrange pas, il n'intervient pas... Vous connaissez mon opinion, et les faits continuent de la confirmer... C'est une action tout à fait claire... Une faute a été sifflée contre Mbappé, alors qu'elle était bien moins grave que ce coup de pied. C'est encore un cas de figure classique. »

Concernant le duo offensif Vinícius Júnior-Mbappé, critiqué malgré sa performance, Arbeloa a réitéré sa confiance : « Je ne peux pas m’inquiéter pour des joueurs qui affichent de telles statistiques ; que dire de deux des meilleurs joueurs du monde ? Nous devons progresser collectivement sur de nombreux plans, surtout face aux équipes qui se replient défensivement. »

Grâce à ce match nul, les Merengues totalisent 70 points et occupent la deuxième place du classement de la Liga, à six longueurs de leur rival Barcelone, leader du championnat, qui a disputé une rencontre de moins.