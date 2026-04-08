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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Araujo n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la question de l’arbitrage. Pour le défenseur, certaines décisions sont « évidentes pour tout le monde », une formule lapidaire qui sous-entend que l’intégrité de la rencontre a pu être affectée par des choix arbitraux discutables. Si le joueur évite soigneusement de porter un jugement définitif, il laisse néanmoins entendre que les images parlent d’elles-mêmes et que chacun, dans le stade comme devant les écrans, a pu percevoir les erreurs potentielles. Ce bref commentaire, prononcé avec calme mais sans détour, résume à lui seul le sentiment de frustration ressenti par le camp catalan, tout en rappelant que la polémique, dans le football, fait souvent partie du jeu

FC Barcelone vs Atletico Madrid
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Une déclaration forte du défenseur du Barça Le joueur a pris la parole avec fermeté pour affirmer sa détermination à réussir la saison à venir. Dans un entretien exclusif accordé à la presse catalane, l’international a souligné sa confiance en ses coéquipiers et son engagement envers les objectifs du club. Il a également rappelé son respect pour les supporters, qui, selon lui, méritent des performances à la hauteur de leur passion. Cette prise de position intervient alors que le FC Barcelone prépare un exercice crucial, marqué par un renouveau stratégique sur le marché des transferts et une volonté affichée de retrouver les sommets nationaux et européens. Le défenseur, pilier de l’arrière-garde blaugrana, a ainsi tenu à rappeler que l’esprit de corps et la rigueur seront les maîtres mots de cette nouvelle ère. En résumé, son message est clair : le groupe est uni, l’ambition est intacte, et la route vers les titres est tracée. Reste désormais à concrétiser ces paroles sur le terrain, dè

Ronald Araújo, défenseur central du FC Barcelone, a accepté de réagir à la polémique arbitrale qui a accompagné la défaite 2-0 de son équipe face à l’Atlético de Madrid, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, disputé au Camp Nou.

« Honnêtement, je n’aime pas trop parler de l’arbitrage », a déclaré Araujo après la rencontre.

Il a ajouté : « Au final, nous avons eu des occasions de marquer et de renverser le score, mais nous ne les avons pas exploitées comme il fallait. »

Il a toutefois nuancé : « Mais il y a des choses qui sont évidentes pour tout le monde. »

La rencontre a connu des rebondissements qui ont directement influencé son issue. Le Barça a d’abord exercé une pression offensive constante, et a manqué plusieurs occasions par l’intermédiaire de Marcus Rashford et Robert Lewandowski, avant que le cours du match ne bascule complètement à la 41^e minute. L’arbitre a d’abord brandi un carton jaune à l’encontre du défenseur Pau Cubarsi, avant que la vidéo ne l’incite à transformer cette décision en carton rouge direct.

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Ce revirement stratégique a offert aux Colchoneros un avantage numérique précieux, que Julián Álvarez a concrétisé d’un coup franc magistral juste avant la mi-temps. En seconde période, Alexander Sørloth a doublé la mise, plongeant Barcelone dans une position délicate avant le match retour.

Malgré les tentatives de Hans-Dieter Flick de rétablir l’équilibre par des remplacements, le collectif catalan a souffert de son infériorité numérique et s’est contenté de tentatives qui n’ont pas trouvé le chemin des filets.

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