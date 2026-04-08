Ronald Araújo, défenseur central du FC Barcelone, a accepté de réagir à la polémique arbitrale qui a accompagné la défaite 2-0 de son équipe face à l’Atlético de Madrid, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, disputé au Camp Nou.

« Honnêtement, je n’aime pas trop parler de l’arbitrage », a déclaré Araujo après la rencontre.

Il a ajouté : « Au final, nous avons eu des occasions de marquer et de renverser le score, mais nous ne les avons pas exploitées comme il fallait. »

Il a toutefois nuancé : « Mais il y a des choses qui sont évidentes pour tout le monde. »

La rencontre a connu des rebondissements qui ont directement influencé son issue. Le Barça a d’abord exercé une pression offensive constante, et a manqué plusieurs occasions par l’intermédiaire de Marcus Rashford et Robert Lewandowski, avant que le cours du match ne bascule complètement à la 41^e minute. L’arbitre a d’abord brandi un carton jaune à l’encontre du défenseur Pau Cubarsi, avant que la vidéo ne l’incite à transformer cette décision en carton rouge direct.

Ce revirement stratégique a offert aux Colchoneros un avantage numérique précieux, que Julián Álvarez a concrétisé d’un coup franc magistral juste avant la mi-temps. En seconde période, Alexander Sørloth a doublé la mise, plongeant Barcelone dans une position délicate avant le match retour.

Malgré les tentatives de Hans-Dieter Flick de rétablir l’équilibre par des remplacements, le collectif catalan a souffert de son infériorité numérique et s’est contenté de tentatives qui n’ont pas trouvé le chemin des filets.