Le coup d’envoi de la rencontre Arabie saoudite – Uruguay sera donné le 15 juin 2026 à 18h00 (heure de l’Est) et à 22h00 (GMT).

Arabie saoudite - Uruguay : contexte de la rencontre

Les Saoudiens avaient créé la surprise lors de la première journée de la Coupe du monde 2022 en battant l’Argentine, future championne du monde. Selon les projections d’OPTA, ils n’auraient que 0,05 % de chances de remporter l’édition 2026, mais un nouveau coup de théâtre reste possible. Le parcours de l’Uruguay vers la phase finale a été loin d’être serein, la Celeste ayant terminé quatrième des qualifications de la CONMEBOL. Que peuvent donc espérer les observateurs de cette rencontre programmée à Miami ?

Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de l'Arabie saoudite ?

Le capitaine vétéran Salem Al-Dawsari, héros de la victoire de 2022 contre l’Argentine, reste le fer de lance de la sélection. Doublement couronné Joueur asiatique de l’année, il demeure le pivot technique de l’équipe sur le côté gauche. Au milieu de terrain, le jeune Musab Al-Juwayr (22 ans, Al Qadsiah) aura pour mission d’organiser le jeu, tandis que Saud Abdulhamid, arrière droit de Lens et unique Saoudien évoluant à l’étranger, animera le couloir droit.

Qui sont l’entraîneur et les joueurs clés de l’Uruguay ?

Le sélectionneur Marcelo Bielsa a instauré son schéma de jeu caractéristique, un 4-3-3 intense axé sur un pressing agressif. Cette approche a permis à l’Uruguay de récupérer 147 ballons durant les éliminatoires, soit 26 de plus que toute autre nation sud-américaine.

Avec les retraites internationales de Luis Suárez et Edinson Cavani, le système de Bielsa s’appuie désormais avant tout sur un milieu de terrain solide. Fede Valverde (Real Madrid), pièce maîtresse, est épaulé par Manuel Ugarte (Manchester United) et par le fin meneur des Spurs Rodrigo Bentancur. Devant, l’Uruguay compte sur son duo d’expérimentés, Ronald Araújo et José María Giménez, pour organiser la défense à quatre et contrer les offensives adverses.

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Le groupe saoudien de 26 joueurs

Gardiens : Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Défenseurs : Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, en prêt de la Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Milieux de terrain : Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Attaquants : Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Le parcours de l'Arabie saoudite vers la Coupe du monde.

Placée dans un groupe C très relevé aux côtés de grandes puissances telles que le Japon et l'Australie, l'Arabie saoudite a terminé 3e avec 13 points (3 victoires, 4 nuls, 3 défaites), manquant de peu les deux premières places synonymes de qualification automatique. L'attaquant Feras Al-Buraikan a joué un rôle crucial, terminant meilleur buteur de l'équipe lors des qualifications avec cinq réalisations. Réorientée vers la phase de barrages, l’équipe a brillé dans le groupe B. Une victoire cruciale 3-2 sur la pelouse indonésienne a précédé la qualification officielle, obtenue le 14 octobre 2025 après un match nul 0-0 haletant face à l’Irak à Djeddah.

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Effectif de 26 joueurs de l'Uruguay

Gardiens : Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Défenseurs : Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelone), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Naples), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Milieux : Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaïkos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Attaquants : Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

Le parcours de l’Uruguay vers la Coupe du monde

La campagne a débuté par des victoires retentissantes contre le Brésil et l’Argentine, championne du monde, fin 2023. Cependant, l’équipe n’a pas réussi à marquer lors de huit de ses douze derniers matchs de qualification, se classant de justesse à la quatrième place des qualifications de la CONMEBOL.

Actualités et effectif

L’Arabie saoudite est dirigée par Georgios Donis pour cette compétition. Aucun blessé ni suspendu n’a été signalé, et la composition probable reste à confirmer. Plus d’informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

L’Uruguay, sous la conduite de Marcelo Bielsa, a métamorphosé « La Celeste » en une équipe au rythme soutenu et à la discipline tactique rigoureuse. Aucune information concernant des blessures ou des suspensions n’est actuellement disponible, et le onze de départ reste à confirmer. Rendez-vous sur notre site pour les dernières actualités avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Arabie saoudite arrive à ce tournoi avec un bilan récent en dents de scie : deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Sa dernière prestation s’est conclue par un succès 3-0 contre Porto Rico le 5 juin, certes face à une formation de second rang. Auparavant, elle s’était inclinée 2-1 contre l’Équateur et 2-1 face à la Serbie en matchs amicaux, puis avait subi une lourde défaite 4-0 contre l’Égypte en mars. Un match nul et vierge contre les Émirats arabes unis lors de la Coupe arabe de la FIFA vient clore une série de cinq rencontres au cours desquelles elle a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

La forme récente de l’Uruguay, elle, est plus régulière. Sous la conduite de Bielsa, la Celeste est restée invaincue lors de quatre de ses cinq dernières sorties, partageant les points 0-0 avec l’Algérie puis 1-1 face à l’Angleterre en matchs amicaux. Sa seule défaite sur cette période remonte à novembre 2025, un 5-1 concédé aux États-Unis qui demeure un accident isolé. Un nul 0-0 face au Mexique et un succès 2-1 contre l’Ouzbékistan complètent la série. En cinq sorties, la Celeste a donc marqué trois fois et concédé six buts, même si sa défense s’est nettement renforcée ces derniers temps.

Face-à-face

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’à trois reprises. La dernière rencontre remonte à la Coupe du monde 2018, victoire 1-0 de l’Uruguay. Auparavant, elles avaient partagé les points (1-1) lors d’un match amical en octobre 2014 en Arabie saoudite. La seule autre confrontation, en mars 2002, avait tourné à l’avantage des Saoudiens (3-2). Sur trois confrontations, l’Uruguay compte donc une victoire, l’Arabie saoudite une également, et les deux équipes se sont séparées sur un nul lors du match restant.

Classement

Dans le groupe H, l’Arabie saoudite occupe actuellement la deuxième place, tandis que l’Uruguay pointe à la quatrième position.