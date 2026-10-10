Aquilani : « J’estime Amorim, il a marqué l’histoire. J’ai joué à l’AC Milan avant qu’ils ne le démantèlent »

À la veille de Sassuolo-Milan, match comptant pour la sixième journée du championnat de Serie A, l'entraîneur de Sassuolo Alberto Aquilani, ancien du Diavolo, s'est exprimé en conférence de presse pour présenter la rencontre du Mapei Stadium. Voici quelques extraits de son intervention.





Vous avez en commun avec Amorim un passé au Sporting, au Portugal. Que gardez-vous de cette expérience avec Jorge Jesus ? Allez-vous saluer le coach de Milan en portugais ?

« Je le saluerai en italien, je ne me souviens plus du portugais (rires, NDLR). Je n'ai passé qu'une saison au Portugal. Nous avons en commun la connaissance de Jorge Jesus, un entraîneur qui m'a beaucoup stimulé, qui m'a ouvert à des curiosités et à des nouveautés qui m'ont stimulé, et cela a été un parcours très important. Amorim a marqué l'histoire là-bas, il y a gagné après de nombreuses années, il y a réalisé des saisons de très haut niveau, il a toute mon estime ».





Comment s'est passée votre expérience à Milan ?

« Je suis fier d'avoir porté ce maillot glorieux, quand on entre à Milanello on se rend compte de la grandeur du club. J'ai joué dans une très grande équipe, je crois la dernière avant le démantèlement de l'équipe, avec Berlusconi et Galliani. J'ai aussi été malchanceux parce qu'il y a eu une blessure qui m'a handicapé ».