Une nouvelle star du club saoudien d'Al-Ahli se rapproche d'un départ, lors du mercato estival actuel, en direction de la Premier League anglaise, après l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli, jeudi dernier, afin de prendre en charge le club anglais de Newcastle United, la saison prochaine, en remplacement de l'ancien entraîneur Eddie Howe.

Le journaliste fiable Sacha Tavolieri a révélé qu'une nouvelle star pourrait quitter Al-Ahli pour la Premier League la saison prochaine : le défenseur brésilien Roger Ibañez.

Tavolieri a déclaré, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », qu'Ibañez avait suspendu les négociations pour la prolongation de son contrat, qui expire avec Al-Ahli à la fin de la saison prochaine, après l'intérêt manifesté par certains clubs de Premier League pour s'attacher ses services.

Cet intérêt provient précisément d'Aston Villa, qui a déjà commencé à entrer en contact avec les représentants du défenseur brésilien, mais sans avoir présenté d'offre officielle jusqu'à présent.

Ibañez avait déjà été associé à certains clubs de Premier League, lorsqu'il évoluait dans les rangs de la Roma italienne, mais il avait préféré rejoindre Al-Ahli à l'été 2023.

Depuis, le joueur de 27 ans est devenu l'un des éléments les plus importants du club saoudien, contribuant clairement à son sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite pour deux saisons consécutives, ainsi qu'à la Supercoupe d'Arabie saoudite après neuf ans d'absence.