Après une vive concurrence européenne, Al-Ahli d’Arabie saoudite finalise enfin son premier recrutement estival

Le club saoudien Al-Ahli a finalisé sa première recrue pour le mercato estival à venir, au terme d'une concurrence acharnée avec plusieurs clubs européens.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, qui a publié un tweet sur son compte personnel, l’Al-Ahli a conclu un accord pour recruter le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kante, actuellement sous contrat avec le club norvégien de Tromsø.

Le club saoudien avait entamé depuis plusieurs semaines des discussions avec Tromsø pour recruter Kante, mais il a dû repousser la concurrence de Cologne (Allemagne), Club Bruges (Belgique) et Strasbourg (France).

Selon le journaliste, le défenseur gambien doit arriver dans les prochaines heures à Lisbonne avec son agent pour passer la visite médicale.

Une fois ces examens réussis, le jeune joueur de 19 ans signera un contrat de cinq ans avec le club saoudien, valable jusqu’en 2031.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen, Kanté a été sacré meilleur jeune joueur du championnat norvégien en mai dernier.