Selon les informations publiées ce mercredi par la presse espagnole, l’absence récente du défenseur Raúl Asensio des convocations du Real Madrid s’expliquerait par un différend de nature sportive avec l’entraîneur Álvaro Arbeloa.

Selon le quotidien madrilène « Marca », proche des coulisses du club royal, cette absence s’explique par un différend aigu qui a éclaté entre le joueur et son entraîneur, Álvaro Arbeloa.

Selon le quotidien madrilène, tout a commencé « en douceur » le 11 mars dernier, lorsque le défenseur a été écarté du onze de départ pour affronter Manchester City. Une décision qui n’a pas été du goût d’Asensio ; quelques jours plus tard, il a ouvertement critiqué son entraîneur.

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Dans le même temps, le Bayern Munich cultive un flou stratégique autour de la participation de Harry Kane, afin de brouiller les cartes avant son déplacement à Madrid.

Le joueur estime que ses efforts et son sacrifice lors du match contre le Celta Vigo, qu’il a disputé malgré une blessure, méritaient d’être récompensés par une place de titulaire. Cependant, Arbeloa a préféré aligner Huisen, déclenchant ainsi l’irritation du joueur.

La tension a ensuite monté d’un cran quelques heures avant la rencontre face à Elche, lorsque l’attaquant a informé son entraîneur d’une gêne musculaire l’empêchant de jouer. Arbeloa, convaincu qu’il s’agissait d’une réaction à son exclusion précédente contre Manchester City, a mal pris ce contretemps.

Les répercussions de cette crise ne se sont pas arrêtées là, mais se sont étendues à l’Allemand Antonio Rüdiger, contraint de jouer à la dernière minute, faisant fi de son programme de repos physique, ce qui l’a contrarié compte tenu de sa rigueur extrême en matière de préparation.

Les excuses

Bien qu’il ait ensuite repris l’entraînement avec le groupe, son exclusion s’est prolongée sur plusieurs matchs ; Selon nos informations, le joueur refuse toujours de présenter des excuses publiques à ses coéquipiers pour avoir contesté les choix de l’entraîneur. Arbeloa aurait fixé cette condition comme un passage obligé pour tout retour dans le groupe, considérant que l’incident porte atteinte à la discipline collective. Cette crise, restée sous le radar pendant plusieurs semaines, illustre la tension qui peut surgir entre un entraîneur déterminé à imposer son autorité et un joueur talentueux mais impatients de retrouver le terrain. Elle rappelle aussi que la gestion d’un effectif de haut niveau exige rigueur, transparence et, surtout, une communication constante pour préserver l’équilibre du vestiaire. Pour l’instant, le staff technique continue de communiquer officiellement sur « des choix sportifs », tandis que les supporters, partagés entre soutien au joueur et respect pour l’autorité de l’entraîneur, attendent un dénouement qui pourrait intervenir dès la prochaine trêve internationale. Reste à savoir si un geste d’apaisement viendra réconcilier les parties avant que le calendrier ne s’intensifie à nouveau.

Dans un premier temps, Marco Asensio a simplement présenté ses excuses à l’entraîneur dans le huis clos du vestiaire, refusant de s’excuser publiquement auprès de ses coéquipiers. Cette attitude, perçue comme un manque de respect par certains, a prolongé sa mise à l’écart des convocations. La pression médiatique, alimentée par des rumeurs sur sa vie privée, a alors monté d’un cran, contraignant le joueur à revoir sa position. Conscient que son avenir sportif au Real Madrid était en jeu, il a finalement décidé de mettre fin à la crise en s’excusant de vive voix devant l’ensemble du groupe.

Malgré ce geste, l’entraîneur a préféré maintenir la sanction sportive : Asensio a bien réintégré le groupe pour les rencontres face à Majorque puis contre le Bayern Munich, mais il est resté sur le banc des remplaçants sans disputer la moindre minute. Une manière de rappeler que, même après des excuses publiques, le retour à la compétition se fait selon un calendrier strictement sportif.