Le Bayern Munich a remporté une victoire écrasante sur le score de 15-0 face à son adversaire Rottach-Egern, qui évolue en huitième division allemande.

Les buts du club bavarois ont été inscrits tour à tour par Aleksandar Pavlovic, Arijon Ibrahimovic, Felipe Chavez, Maicon Cardozo, Armindo Sieb et Bastian Assumou, chacun d'entre eux ayant marqué un doublé.

Ont également trouvé le chemin des filets João Palhinha, Joshua Kimmich et Iskander Nouray.

Le journal « The Sun » a rapporté que Rottach-Egern a fortement attiré l'attention après avoir fait jouer le trésorier du club lors de cette rencontre amicale.

Le match a été marqué par un événement inhabituel, lorsque Rottach-Egern a fait entrer le trésorier du club en tant que remplaçant à la 79e minute.

Selon les informations, le trésorier de Rottach-Egern travaille également comme policier et fait partie du club depuis 2002. Il est entré sur le terrain vêtu des couleurs de son équipe, arborant une moustache classique qui a attiré l'attention du public.

Cette scène a suscité l'étonnement des amateurs de football, qui se sont empressés de réagir sur les réseaux sociaux.

L'un d'eux a écrit : « Les joueurs du Bayern devaient être totalement déconcertés », tandis qu'un autre a déclaré : « Cet homme est sur le point de vivre le plus beau moment de sa carrière footballistique, même s'il n'a pas touché le ballon ».

Un autre commentaire indiquait : « Voilà le vrai football populaire : à un instant vous êtes responsable des livres de comptes, et l'instant d'après vous vous retrouvez à jouer comme remplaçant face au Bayern Munich ».

Un supporter a quant à lui écrit : « Honnêtement, je trouve ça absolument formidable. Cet homme est au club depuis 26 ans, et il peut désormais dire qu'il a joué contre le Bayern Munich ».