Après une vague de critiques : le sélectionneur du Nigeria révèle la raison de l'absence de George Ilenikhena

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Eric Chelle, le sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria, a répondu aux vives critiques dont il a fait l'objet ces derniers temps, en raison de la non-convocation de George Ilenikhena, l'attaquant d'Al-Ittihad saoudien, lors de la trêve internationale actuelle.

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Le Nigeria se prépare à affronter la Tanzanie lors de deux rencontres, aujourd'hui vendredi puis mardi prochain, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Eric Chelle a convoqué 24 joueurs dans la liste qui disputera ces deux matches, mais Ilenikhena n'y figurait pas, malgré les performances remarquables qu'il a livrées avec Al-Ittihad au cours de la dernière période.

L'écartement de l'attaquant d'Al-Ittihad a suscité une vague de colère au sein des supporters nigérians, ce qui a poussé Eric Chelle à répondre à ces critiques avant le match contre la Tanzanie, dans des déclarations rapportées par le site nigérian « Afrik-Foot ».

Le sélectionneur du Nigeria a déclaré à ce sujet : « Je suis surpris, car comme vous le savez, je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux, mais certaines personnes m'envoient beaucoup de choses. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de questions sur le groupe et les joueurs. »

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Il a ajouté : « Encore une fois, si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez vous adresser directement à moi, et si je veux vous donner une réponse, je le ferai. »

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Il a conclu : « Par exemple, j'ai vu beaucoup de gens parler des raisons pour lesquelles George Ilenikhena n'est pas ici. Savez-vous qu'il souffre d'une blessure ? Avant, certains d'entre vous ne le savaient pas. Je pense que tout le monde a besoin de garder son calme. »

Ilenikhena affiche des performances remarquables avec Al-Ittihad au cours de la saison actuelle, puisqu'il a disputé 15 matches toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 8 buts, tout en délivrant 3 passes décisives.

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En raison de ces performances, Ilenikhena a rejoint le Nigeria pour la première fois au mois de septembre dernier, et il a réussi à marquer un but lors de son premier match contre Madagascar, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

La star nigériane est devenue l'attaquant titulaire du club saoudien cette saison, au détriment du Marocain Youssef En-Nesyri, sous la direction de l'entraîneur allemand Jens Wissing, après avoir été écartée des plans de l'entraîneur portugais Francisco Trincão la saison dernière.

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Âgé de 19 ans, il a rejoint « Al-Amid » lors du dernier mercato hivernal, en provenance de Monaco, mais il n'a disputé que 6 matches durant la seconde moitié de la saison dernière, sans inscrire le moindre but.

À noter que le Nigeria occupe la deuxième place du groupe douze des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 avec 3 points, récoltés grâce à une unique victoire contre Madagascar et une défaite contre la Guinée-Bissau, qui domine actuellement le groupe avec 7 points.

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Le Nigeria souhaite remporter les deux matches aller et retour contre la Tanzanie, afin de se rapprocher d'une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, surtout en cas de victoire de la Guinée-Bissau lors de la quatrième journée contre Madagascar, troisième avec deux points.