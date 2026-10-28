L'entraîneur algérien Noureddine Benzekri se rapproche d'un retour au sein de la Roshn Saudi League, après la chute de sa troisième victime de la saison en cours.

Le club d'Abha a annoncé ce mercredi le limogeage de son entraîneur croate Damir Buric, en raison des mauvais résultats que connaît l'équipe depuis le début de la saison actuelle, avec la nomination de son compatriote Teo Perica pour le remplacer à titre provisoire.

Buric devient ainsi le troisième entraîneur limogé cette saison en Roshn League, après le Serbe Zarko Lazetic d'Al-Taawoun et le Saoudien Khaled Al-Atwi d'Al-Fateh.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que la direction du club d'Abha place Benzekri sur la liste des candidats pour occuper le poste jusqu'à la fin de la saison en cours, avec la présence de quelques autres candidatures.

Prochains matchs ABH Saudi Pro League 09:45 ITT

L'entraîneur algérien possède une grande expérience en Roshn League, notamment sur le plan du sauvetage des équipes menacées de relégation, comme il l'a fait avec Al-Akhdoud, Al-Khaleej et enfin Al-Shabab la saison dernière.

Abha a besoin de cette expérience lors de la saison actuelle, d'autant plus qu'il occupe la dix-huitième et dernière place au classement avec seulement deux points, récoltés grâce à deux nuls et 8 défaites, sans avoir remporté la moindre victoire.

Il est à noter qu'Abha a accédé à la saison actuelle de la Roshn League après avoir remporté le titre de la première division la saison dernière, sous la houlette de Buric lui-même.